Credit Suisse verkoopt voor miljarden aan aandelen gelinkt aan Archegos - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse verkoopt circa twee miljard dollar aan aandelen gelinkt aan het in de problemen geraakte Archegos Capital Management. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Dinsdagavond werden blokken aandelen Discovery en Iqiyi aangeboden, zo liet een bron weten. Daarmee zou de Zwitserse zakenbank andere banken volgen, die de posities van Archegos massaal sloten nadat de belegger geen gehoor gaf aan margin calls. In de handel dinsdag nabeurs koersten aandelen Discovery, Iqiyi en Credit Suisse in het rood. info@abmfn.nl

