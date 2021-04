Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet in aanloop naar de kwartaalcijfers van enkele grote Amerikaanse banken.

IG voorziet een openingswinst van 37 punten voor de Duitse DAX, een plus van 32 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag met kleine winsten gesloten.

Beleggers maakten zich zorgen over de coronavaccinuitrol, nu er ook stollingsproblemen zijn geconstateerd na de toediening van het Johnson & Johnson vaccin.

De vaccinproblemen komen op een moment dat het aantal besmettingen in delen van de wereld weer oploopt. De zorgen daarover werden dinsdag deels gecompenseerd door beter dan verwachte inflatiedata uit de Verenigde Staten.

"Dit is een belangrijk richtpunt voor de markten, gezien de discussies over inflatie en de implicaties voor het toekomstige monetaire beleid", aldus marktstrateeg Jim Reid van Deutsche Bank.

De Duitse ZEW-index liet over april onverwachts een daling zien naar een stand van 70,7 terwijl een stijging van 76,6 naar 79,5 was voorzien.

De Britse economie liet in februari van dit jaar weer groei zien, terwijl de industriële productie op maandbasis eveneens in de lift zat. Verder konden de Britten in februari bijna 10 procent meer uitvoeren en importeerden zij bijna 9 procent meer.

Bedrijfsnieuws

Orange heeft het overnamebod op Orange Belgium van 22,00 euro per aandeel definitief bevestigd. Het aandeel Orange Belgium sloot 5,1 procent lager. Orange leverde in Parijs 1,1 procent in. In België is veel verzet tegen het overnamebod.

Just Eat Takeaway.com kwam met indrukwekkende kwartaalcijfers, waarop het aandeel 6,7 procent won. Degroof Petercam sprak van een goede jaarstart en ING merkte op dat de maaltijdbezorger de verwachtingen overtrof met een ordergroei van 79 procent. De Duitse concurrent Delivery Hero won 3,3 procent en in Londen steeg Deliveroo 4,7 procent naar 2,63 Britse pond.

Halfgeleiders wisten na de dip van maandag weer wat te herstellen. Zo steeg het aandeel ASML in Amsterdam 0,3 procent en in Frankfurt ging de koers van het aandeel Infineon 0,2 procent hoger. Het aandeel van het Franse STMicroelectronics werd 0,9 procent duurder. Eerder op de dag waren de winsten groter.

Luchtvaartmaatschappijen hadden het, vermoedelijk door het negatieve nieuws rond corona, lastig. Air France-KLM daalde 5,0 procent en Lufthansa werd 2,3 procent goedkoper.

Euro STOXX 50 3.966,99 (+0,1%)

STOXX Europe 600 435,75 (+0,1%)

DAX 15.234,36 (+0,1%)

CAC 40 6.184,10 (+0,4%)

FTSE 100 6.890,49 (+0,02%)

SMI 11.122,37 (-0,5%)

AEX 708,60 (+0,2%)

BEL 20 3.918,89 (-0,3%)

FTSE MIB 24.600,35 (+0,6%)

IBEX 35 8.525,10 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag verdeeld, maar zonder grote uitslagen.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag verdeeld gesloten. De Dow Jones index stond onder druk door de vaccinproblemen bij Johnson & Johnson terwijl de Nasdaq werd geholpen door een flinke koerswinst voor Tesla, dat 8 procent steeg. De S&P 500 scherpte zijn record weer aan.

Beleggers maken zich op voor het cijferseizoen, dat woensdag van start gaat met de kwartaalcijfers van onder meer Goldman Sachs, Wells Fargo en JPMorgan.

"Dat de resultaten een stuk hoger zullen liggen dan vorig jaar, is geen verrassing. De vraag is alleen: hoe hoog? En kunnen bedrijven de hooggespannen verwachtingen van analisten nog overtreffen?", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Veel aandacht ging dinsdag uit naar inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, zeker gezien de recente rentevrees.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe is "de inflatie niet zo ver uit de bocht geschoten als waar markten zich voor schrap hadden gezet."



In maart kwam de inflatie in de VS op jaarbasis uit op 2,6 procent, waarbij de energieprijzen met 5 procent stegen. Sammani wees op de marktverwachtingen vooraf. "Door de sterke boodschap van de Fed hielden de markten rekening met een cijfer zo gek als 3, 4 of zelfs 5 procent."

De kerninflatie kwam in maart uit op 0,3 procent, waar 0,2 procent werd verwacht. Op jaarbasis was de kerninflatie 1,6 procent.

De olieprijs is dinsdag gestegen. Op een settlement van 60,18 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder.

De OPEC werd positiever over de groei van de vraag naar olie in 2021, bleek dinsdag uit het maandrapport van het kartel. De vraag naar olie werd met 100.000 vaten per dag opwaarts bijgesteld tot een stijging van 6 miljoen vaten per dag. In totaal gaat het dan om 96,5 miljoen vaten per dag.

Volgende richtpunt voor oliebeleggers is het wekelijkse olievoorradenrapport uit de VS. Analisten rekenen voor het rapport van de Energy Information Administration, dat woensdagmiddag verschijnt, op een gemiddelde daling van de Amerikaanse olievoorraden met 2,9 miljoen vaten.

Een bitcoin kostte dinsdag bijna 63.000 dollar. Woensdag gaat CoinDesk, een nieuwssite die gespecialiseerd is in bitcoin en digitale valuta, naar de Amerikaanse beurs.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Johnson & Johnson daalde 1,3 procent. Amerikaanse toezichthouders willen het prikken met het coronavaccin van J&J tijdelijk stopzetten nadat bij zes vrouwen bloedstolsels zijn vastgesteld. Eén persoon is inmiddels overleden. Onderzoek moet uitwijzen of het vaccin veilig kan worden blijven ingezet. J&J zei dinsdag in een reactie dat het met de autoriteiten samenwerkt en zal de uitrol in Europa uitstellen.

Sectorgenoten BioNTech, dat zijn vaccin ontwikkelde met Pfizer, en Moderna lijken tot nog toe geen last te hebben van problemen met hun coronavaccins. BioNTech en Moderna stegen 6 tot 7 procent. Pfizer ging 0,6 procent hoger. AstraZeneca, dat ook geplaagd wordt door stollingsproblemen bij zijn vaccin, daalde 0,5 procent.

Boeing heeft in het eerste kwartaal ruim de helft meer vliegtuigen afgeleverd dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de eerste drie maanden van 2021 werden 77 commerciële toestellen afgeleverd, waarvan 63 stuks van het model Boeing 737. Een jaar eerder leverde Boeing slechts 50 verkeersvliegtuigen af, toen als gevolg van de impact van de coronacrisis. Het aandeel steeg 1,5 procent.

Nvidia steeg maandag al 5,6 procent en dinsdag kwam daar 3,1 procent bij. De fabrikant van onder meer videokaarten en chipsets kwam maandag met een positieve update over het eerste kwartaal.

Volgens Bloomberg wil de Duitse toezichthouder voorkomen dat Facebook via WhatsApp nog langer data verzamelt. Ongeveer 60 miljoen Duitsers gebruiken WhatsApp. Facebook daalde 0,6 procent.

Het Aziatische Grab zal in de komende maanden met behulp van special purpose acquisition company Altimeter Growth een notering op Nasdaq krijgen. Dit liet de onderneming dinsdag weten. Grab, vooral actief in Zuidoost-Azië met maaltijdbezorging, taxidiensten en online betalingen, haalt met de beursgang naar verwachting 4,5 miljard dollar op.

S&P 500 index 4.141,59 (+0,3%)

Dow Jones index 33.677,27 (-0,2%)

Nasdaq Composite 13.996,10 (+1,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 29.644,43 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.401,72 (+0,2%)

Hang Seng 28.850,00 (+1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1960. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1950.

USD/JPY Yen 108,90

EUR/USD Euro 1,1960

EUR/JPY Yen 130,24

MACRO-AGENDA:

06:30 Internationale handel - Februari (NL)

10:00 Maandrapport IEA

11:00 Industriële productie - Februari (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Importprijzen - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

08:00 easyJet - Trading update (VK)

08:00 Tesco - Jaarcijfers (VK)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Goldman Sachs - Cijfers eerste kwartaal (VS)

00:00 Beursgang Coinbase (VS)