Wall Street verdeeld richting start cijferseizoen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag verdeeld gesloten. De Dow Jones index verloor 0,2 procent bij een slot van 33.677,27 punten, door de vaccinproblemen bij Johnson & Johnson. De S&P 500 steeg 0,3 procent naar 4.141,59 punten en de Nasdaq won 1,1 procent en sloot op 13.996,10 punten, onder meer dankzij een flinke koerswinst voor Tesla, dat ruim 8 procent steeg.

Beleggers maken zich op voor het cijferseizoen, dat woensdag van start gaat met de kwartaalcijfers van onder meer Goldman Sachs, Wells Fargo en JPMorgan.

"Dat de resultaten een stuk hoger zullen liggen dan vorig jaar, is geen verrassing. De vraag is alleen: hoe hoog? En kunnen bedrijven de hooggespannen verwachtingen van analisten nog overtreffen?", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Veel aandacht ging dinsdag uit naar inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, zeker gezien de recente rentevrees.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe is "de inflatie niet zo ver uit de bocht geschoten als waar markten zich voor schrap hadden gezet."



In maart kwam de inflatie in de VS op jaarbasis uit op 2,6 procent, waarbij de energieprijzen met 5 procent stegen. Sammani wees op de marktverwachtingen vooraf. "Door de sterke boodschap van de Fed hielden de markten rekening met een cijfer zo gek als 3, 4 of zelfs 5 procent."

De kerninflatie kwam in maart uit op 0,3 procent, waar 0,2 procent werd verwacht. Op jaarbasis was de kerninflatie 1,6 procent.

De olieprijs is dinsdag gestegen. Op een settlement van 60,18 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder.

De OPEC werd positiever over de groei van de vraag naar olie in 2021, bleek dinsdag uit het maandrapport van het kartel. De vraag naar olie werd met 100.000 vaten per dag opwaarts bijgesteld tot een stijging van 6 miljoen vaten per dag. In totaal gaat het dan om 96,5 miljoen vaten per dag.

Volgende richtpunt voor oliebeleggers zijn de wekelijkse olievoorradenrapporten uit de VS. Analisten rekenen voor het rapport van de Energy Information Administration op een gemiddelde daling van de Amerikaanse olievoorraden met 2,9 miljoen vaten.

De euro/dollar noteerde dinsdagavond op 1,1950.

Een bitcoin kostte dinsdag bijna 63.000 dollar. Woensdag gaat CoinDesk, een nieuwssite die gespecialiseerd is in bitcoin en digitale valuta, naar de Amerikaanse beurs.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Johnson & Johnson daalde 1,3 procent. Amerikaanse toezichthouders willen het prikken met het coronavaccin van J&J tijdelijk stopzetten nadat bij zes vrouwen bloedstolsels zijn vastgesteld. Eén persoon is inmiddels overleden. Onderzoek moet uitwijzen of het vaccin veilig kan worden blijven ingezet. J&J zei dinsdag in een reactie dat het met de autoriteiten samenwerkt en zal de uitrol in Europa uitstellen.

Sectorgenoten BioNTech, dat zijn vaccin ontwikkelde met Pfizer, en Moderna lijken tot nog toe geen last te hebben van problemen met hun coronavaccins. BioNTech en Moderna stegen 6 tot 7 procent. Pfizer ging 0,6 procent hoger. AstraZeneca, dat ook geplaagd wordt door stollingsproblemen bij zijn vaccin, daalde 0,5 procent.

Boeing heeft in het eerste kwartaal ruim de helft meer vliegtuigen afgeleverd dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de eerste drie maanden van 2021 werden 77 commerciële toestellen afgeleverd, waarvan 63 stuks van het model Boeing 737. Een jaar eerder leverde Boeing slechts 50 verkeersvliegtuigen af, toen als gevolg van de impact van de coronacrisis. Het aandeel steeg 1,5 procent.

Nvidia steeg maandag al 5,6 procent en dinsdag kwam daar 3,1 procent bij. De fabrikant van onder meer videokaarten en chipsets kwam maandag met een positieve update over het eerste kwartaal.

Volgens Bloomberg wil de Duitse toezichthouder voorkomen dat Facebook via WhatsApp nog langer data verzamelt. Ongeveer 60 miljoen Duitsers gebruiken WhatsApp. Facebook daalde 0,6 procent.

Het Aziatische Grab zal in de komende maanden met behulp van special purpose acquisition company Altimeter Growth een notering op Nasdaq krijgen. Dit liet de onderneming dinsdag weten. Grab, vooral actief in Zuidoost-Azië met maaltijdbezorging, taxidiensten en online betalingen, haalt met de beursgang naar verwachting 4,5 miljard dollar op.