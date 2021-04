Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen. Op een settlement van 60,18 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder. De OPEC werd positiever over de groei van de vraag naar olie in 2021, bleek dinsdag uit het maandrapport van het kartel. Volgens de OPEC is de opwaartse bijstelling te danken aan de vooruitzichten van een beter dan verwachte tweede jaarhelft, waarin wordt gerekend op de positieve invloed van de stimuleringsmaatregelen, een versoepeling van de coronamaatregelen en een versnelling van de vaccinatieuitrol. De vraag naar olie werd met 100.000 vaten per dag opwaarts bijgesteld tot een stijging van 6 miljoen vaten per dag. In totaal gaat het dan om 96,5 miljoen vaten per dag. Tegenover het optimisme van de OPEC staan de zorgen over de vaccinatieuitrol nu er ook bij het vaccin van Johnson & Johnson stollingsproblemen zijn geconstateerd. "De gevolgen van de pauze in het toedienen van het J&J-vaccin zijn nog niet merkbaar op de oliemarkt", aldus marktstrateeg Arnim Holzer van EAB Investment Group. De oliemarkten vonden dinsdag ook steun in Chinese handelsdata en de voortdurende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Volgende richtpunt voor oliebeleggers zijn de wekelijkse olievoorradenrapporten uit de VS. Dinsdagavond laat verschijnt het rapport van industriegroep American Petroleum Institute en woensdagmiddag dat van het Amerikaanse energieministerie. Analisten rekenen voor het rapport van de Energy Information Administration op een gemiddelde daling van de Amerikaanse olievoorraden met 2,9 miljoen vaten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

