Bescheiden winsten Europa

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag met kleine winsten gesloten. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,1 procent bij een slotstand van 435,75 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 15.234,36 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,4 procent met een stand van 6.184,10 punten. De Britse FTSE steeg fractioneel op een slot van 6.890,49 punten.

Beleggers maakten zich dinsdag zorgen over de coronavaccinuitrol, nu er ook stollingsproblemen zijn geconstateerd na de toediening van het Johnson & Johnson vaccin. Dit leidde in de Verenigde Staten tot het advies om de vaccinaties te pauzeren. Bovendien wordt de uitrol in Europa uitgesteld.

De vaccinproblemen komen op een moment dat het aantal besmettingen in delen van de wereld weer oploopt. De zorgen daarover werden dinsdag deels gecompenseerd door beter dan verwachte inflatiedata uit de Verenigde Staten.

"Dit is een belangrijk richtpunt voor de markten, gezien de discussies over inflatie en de implicaties voor het toekomstige monetaire beleid", aldus marktstrateeg Jim Reid van Deutsche Bank.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe is "de inflatie niet zo ver uit de bocht geschoten als waar markten zich voor schrap hadden gezet."



In maart kwam de inflatie in de VS op jaarbasis uit op 2,6 procent. Sammani wees op de marktverwachtingen vooraf. "Door de sterke boodschap van de Fed hielden de markten rekening met een cijfer zo gek als 3, 4 of zelfs 5 procent."

De Duitse ZEW-index liet over april onverwachts een daling zien naar een stand van 70,7 terwijl een stijging van 76,6 naar 79,5 was voorzien.

De Britse economie liet in februari van dit jaar weer groei zien, terwijl de industriële productie op maandbasis eveneens in de lift zat. Verder konden de Britten in februari bijna 10 procent meer uitvoeren en importeerden zij bijna 9 procent meer.

Een vat WTI-olie werd 0,9 procent duurder op 60,25 dollar. De OPEC verhoogde dinsdag zijn prognose voor de verwachte groei van de vraag naar olie in 2021.

De euro/dollar noteerde op 1,1927.

Bedrijfsnieuws

Orange heeft het overnamebod op Orange Belgium van 22,00 euro per aandeel definitief bevestigd. Het aandeel Orange Belgium sloot 5,1 procent lager. Orange leverde in Parijs 1,1 procent in. In België is veel verzet tegen het overnamebod.

Just Eat Takeaway.com kwam met indrukwekkende kwartaalcijfers, waarop het aandeel 6,7 procent won. Degroof Petercam sprak van een goede jaarstart en ING merkte op dat de maaltijdbezorger de verwachtingen overtrof met een ordergroei van 79 procent. De Duitse concurrent Delivery Hero won 3,3 procent en in Londen steeg Deliveroo 4,7 procent naar 2,63 Britse pond.

Halfgeleiders wisten na de dip van maandag weer wat te herstellen. Zo steeg het aandeel ASML in Amsterdam 0,3 procent en in Frankfurt ging de koers van het aandeel Infineon 0,2 procent hoger. Het aandeel van het Franse STMicroelectronics werd 0,9 procent duurder. Eerder op de dag waren de wisten groter.

Luchtvaartmaatschappijen hadden het, vermoedelijk door het negatieve nieuws rond corona, lastig. Air France-KLM daalde 5,0 procent en Lufthansa werd 2,3 procent goedkoper.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa verdeeld, met plussen voor de S&P 500 en Nasdag. De Dow Jones index noteerde in het rood.