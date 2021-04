Flinke omzetgroei voor LVMH Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is 2021 goed begonnen. Dit meldde het luxemerk dinsdagavond. In het eerste kwartaal behaalde LVMH een 32 procent hogere omzet van net geen 14 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar was dit 10,6 miljard euro. Het modemerk sprak van een sterke groei in de VS en Azië, terwijl Europa nog steeds worstelde met gesloten winkels als gevolg van de geldende coronamaatregelen. Autonoom was de groei 30 procent, maar in vergelijking tot het eerste kwartaal van 2019, toen er nog geen sprake was van corona, was er een autonome groei van 8 procent. Alle activiteiten droegen bij aan de groei afgelopen kwartaal, met uitzondering van de tak 'Selective Retailing'. Deze activiteiten werden nog steeds geraakt door de restricties op internationale reizen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.