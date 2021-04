Just Eat smaakmaker op licht hoger Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met winst gesloten. De AEX steeg 0,2 procent naar 708,60 punten.

Vanochtend openden Just Eat Takeaway en Fagron de boeken over het eerste kwartaal, en die resultaten werden wisselend ontvangen.

Woensdag zullen een serie grote Amerikaanse banken hun kwartaalresultaten presenteren.

"Dat de resultaten een stuk hoger zullen liggen dan vorig jaar, is geen verrassing", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "De vraag is alleen: hoe hoog? En kunnen bedrijven de hooggespannen verwachtingen van analisten nog overtreffen?", aldus Wiersma.

Verder was er aandacht voor de Duitse ZEW-index en de Amerikaanse inflatie.

Het Duitse economische sentiment is in april gedaald, terwijl de Amerikaanse prijzen juist opliepen. Op jaarbasis kwam de inflatie in maart uit op 2,6 procent. Vooral energie werd duurder en analist James Knightley van ING ziet de inflatie oplopen naar 4 procent. En dat brengt risico's voor een renteverhoging door de Federal Reserve met zich mee.

De euro/dollar handelde op 1,1927 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde licht lager op 1,66 procent.

Olie werd bijna een procent duurder. Oliekartel OPEC heeft de raming voor de groei van de vraag naar olie in 2021 naar boven bijgesteld.

Een bitcoin kostte dinsdag bijna 63.000 dollar. Woensdag gaat CoinDesk, een nieuwssite die gespecialiseerd is in bitcoin en digitale valuta, naar de Amerikaanse beurs.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Just Eat Takeaway aan de leiding met een koerswinst van 6,7 procent. Analisten waren te spreken over de prestaties van de maaltijdbezorger in het afgelopen kwartaal. De ordergroei was hoger dan voorzien. Degroof Petercam noemde de update "bemoedigend".

Sowieso lag tech er goed bij, na een dip op maandag. ASMI won 1,8 procent, Adyen 1,6 procent en Prosus ook 1,6 procent.

ING en Aegon daalden 1,1 en 1,9 procent. Ahold Delhaize ondervond ook tegenwind en daalde 1,8 procent.

In de AMX ging Alfen 3,3 procent hoger en won WDP 2,4 procent. Air France-KLM moest 5,0 procent prijsgeven en Fagron, dat met cijfers kwam, daalde 5,1 procent.

De omzet van Fagron kwam afgelopen kwartaal 4,8 procent lager uit op 134,8 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekenden voor het eerste kwartaal van dit jaar juist op een stabiele omzet van 141,4 miljoen euro. Degroof Petercam verwacht dat de tegenwind slechts tijdelijk zal zijn en noemt de koersdaling een mooi instapmoment.

Bij de smallcaps ging Vivoryon 5,2 procent de hoogte in en Accell 3,6 procent. TomTom, dat morgen volgens analisten met rode cijfers komt, verloor 1,6 procent.

Het lokaal genoteerde DGB won 2,9 procent, nadat het een controlerend belang van 75 procent heeft verworven in softwareontwikkelingsbedrijf Statix Artificial Intelligence.

Fastned leverde na een kwartaalupdate 1,4 procent in. De omzet in de eerste drie maanden liep 15 procent op naar 2 miljoen euro, tegen 1,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020. In heel 2020 steeg de omzet van Fastned met 37 procent naar 6,3 miljoen euro. In het vierde kwartaal van vorig jaar was er een omzetgroei van 14 procent.

Tussenstanden Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerde de Dow Jones index 0,3 procent lager. De breder samengestelde S&P 500 index maakte een pas op de plaats en de Nasdaq steeg een half procent.