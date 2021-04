Boeing levert meer vliegtuigen af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft in het eerste kwartaal ruim de helft meer vliegtuigen afgeleverd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit bleek dinsdag uit een update van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. In de eerste drie maanden van 2021 werden 77 commerciële toestellen afgeleverd, waarvan 63 stuks van het model Boeing 737. Een jaar eerder leverde Boeing slechts 50 verkeersvliegtuigen af, toen als gevolg van de impact van de coronacrisis. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

