OPEC positiever over vraag naar olie

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC is positiever geworden over de vraag naar olie in 2021. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport van het kartel.

Volgens de OPEC is de opwaartse bijstelling te danken aan de vooruitzichten van een beter dan verwachte tweede jaarhelft, waarin wordt gerekend op de positieve invloed van de stimuleringsmaatregelen, een versoepeling van de coronamaatregelen en een versnelling van de vaccinatieuitrol.

De vraag naar olie werd met 100.000 vaten per dag opwaarts bijgesteld tot een stijging van 6 miljoen vaten per dag. In totaal gaat het dan om 96,5 miljoen vaten per dag.

Daarbij werd de OPEC ook optimistischer over de mondiale economische groei. Die werd met 0,3 procentpunt naar boven bijgesteld tot een verwachte 5,4 procent in 2021. De groei zal vooral in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden, voegde OPEC daaraan toe.

Een vat West Texas Intermediate werd dinsdagmiddag bijna een procent duurder op 60,24 dollar.