Beursblik: weer dreigen rode cijfers voor TomTom

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in de eerste drie maanden van dit jaar vermoedelijk de omzet licht zien dalen en verlies geleden. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. De analisten mikken op een kwartaalomzet van 129 miljoen euro met een EBIT van 22 miljoen euro negatief. Aan deze omzet droeg Automotive 60 miljoen euro bij, Enterprise 42 miljoen euro en de consumententak 27 miljoen euro. Netto werd in het eerste kwartaal vermoedelijk een verlies door TomTom geleden van 16 miljoen euro. De vrije kasstroom was vermoedelijk 10 miljoen euro negatief. De nettokaspositie per eind maart wordt door de analisten ingeschat op 338 miljoen euro. De eerste drie maanden van 2020 leverden nog een omzet op van 131 miljoen euro, wat op jaarbasis een daling van 23 procent was. Het operationele verlies bedroeg toen 78 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2020 behaalde TomTom een omzet van 125 miljoen euro met een negatief operationeel resultaat van 78 miljoen euro. Jaarverwachtingen Analisten rekenen voor 2021 op een omzet van 548 miljoen euro met een EBIT van 60 miljoen euro negatief en een nettoverlies van 48 miljoen euro. De vrije kasstroom zal aan het eind van 2021 op 33 miljoen euro uitkomen, denken de analisten. Eind dit jaar zal TomTom vermoedelijk een netto kaspositie hebben van 355 miljoen euro. Bij de jaarcijfers op 4 februari zei TomTom zelf voor 2021 te rekenen op een omzetgroei van ongeveer 10 procent voor de divisie Location Technologie, dat bestaat uit de onderdelen Automotive en Enterprise. Verder rekent de navigatiespecialist op een positieve vrije kasstroom. Op middellange termijn, dat wil zeggen in 2023, moet de omzet bij Location Technology stijgen naar 550 miljoen euro en de vrije kasstroom zal 10 procent van de omzet gaan uitmaken, denkt TomTom. Analisten voorzien in 2021 een omzet voor Location Technology van 439 miljoen euro. In 2023 zal dit volgens de kenners 539 miljoen euro zijn. Op een groepsomzet van 608 miljoen euro zou dit volgens de consensus een vrije kasstroom opleveren van 63 miljoen euro. TomTom opent woensdag voorbeurs de boeken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

