Toediening coronavaccin Johnson & Johnson mogelijk per direct gepauzeerd - media

(ABM FN-Dow Jones) De Federale gezondheidsorganisaties van de Verenigde Staten zullen dinsdag oproepen tot een onmiddellijke stop voor het coronavaccin van Johnson & Johnson afkondigen, nu bij zes mensen twee weken na toediening van het vaccin de ontwikkeling van bloedstolsels zijn vastgesteld. Dit schreef de New York Times naar aanleiding van een briefing over dit besluit door officials.

De zes gevaccineerden zijn vrouwen in de leeftijd van 18 tot en met 48 jaar, waarvan er inmiddels één is overleden en een tweede in kritieke toestand moest worden opgenomen in een ziekenhuis, aldus deze officials in de krant.

Volgens de New York Times hebben tot dusverre bijna 7 miljoen Amerikanen het vaccin van Johnson & Johnson ontvangen, terwijl er zo'n 9 miljoen naar het buitenland zijn verscheept. Deze data zijn afkomstig van de zogeheten Centers for Disease Control and Prevention.

Wetenschappers van de Amerikaanse Food & Drug Administration en de Centers for Disease Control and Prevention onderzoeken nu het verband met de opgetreden verschijnselen en het vaccin en zullen tevens beoordelen of goedkeuring voor toediening van het vaccin voor volwassenen van kracht kan blijven.

Het vaccin is ontwikkeld door dochterbedrijf Janssen Vaccines en werd eind februari van dit jaar door de Amerikaanse FDA goedgekeurd.

De FDA heeft voor woensdag een spoedvergadering belegd met de CDC, aldus de Amerikaanse krant.

De FDA wilde aan de New York Times geen commentaar geven.

Daar de oproep een aanbeveling voor alle gezondheidsorganisaties betreft, is de verwachting dat de federale overheid en de organisaties deze volgt.

Het aandeel Johnson & Johnson noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 2,7 procent lager.