Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in afwachting van de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,1 procent op 431,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.260,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 6.185,89 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,1 procent naar 6.879,99 punten.

De verwachting is dat veel bedrijven een verbetering van de kwartaalcijfers op jaarbasis zullen laten zien.

De Britse economie liet in februari van dit jaar weer groei zien, terwijl de industriële productie op maandbasis eveneens in de lift zat. De Britten konden in februari bijna 10 procent meer uitvoeren en importeerden bijna 9 procent meer.

De Duitse ZEW-index liet over april onverwachts een daling zien naar een stand van 70,7 terwijl een stijging van 76,6 naar 79,5 was voorzien.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht dinsdag uit de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Het vertrouwen in het Amerikaanse mkb bleek deze maand opnieuw gestegen.

Sprekers zijn dinsdag gouverneur Francois Villeroy van de Banque de France, de voorzitter van de Fed van Kansas City Esther George, van San Francisco Mary Daly, van Atlanta Raphael Bostic, van Cleveland Loretta Mester, van Boston Eric Rosengren, van Phildelphia Patrick Harker en van Richmond Thomas Barkin.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 60,33 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 63,97 dollar werd betaald, een plus van eveneens 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1894. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1890 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1907 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Orange heeft het overnamebod op Orange Belgium van 22,00 euro per aandeel definitief bevestigd. Het aandeel Orange Belgium noteerde 5,1 procent lager in koers op 22,15 euro. De koers van het aandeel Orange leverde 1,5 procent in.

Just Eat Takeaway.com kwam met imposante groeicijfers en het aandeel won 3,3 procent. Degroof Petercam sprak van een goede jaarstart en ING merkte op dat de maaltijdbezorger de verwachtingen overtrof met een ordergroei van 79 procent. De Duitse concurrent Delivery Hero won 1,2 procent en in Londen steeg Deliveroo 4,2 procent naar 2,62 pond.

Halfgeleiders hadden ook een goede dag. Zo steeg het aandeel ASML in Amsterdam 1,2 procent in koers en in Frankfurt ging de koers van het aandeel Infineon 1,4 procent in het groen. Het aandeel van het Franse STMicroelectronics werd 1,7 procent duurder.

De Franse farmaceut Sanofi heeft het bod op Kiadis van 5,45 euro per aandeel onvoorwaardelijk verklaard nu op een geheel verwaterde basis 95,03 procent van de aandelen Kiadis onder het bod is aangemeld, goed voor circa 58,05 miljoen aandelen. De koers van het aandeel Kiadis noteerde 0,2 procent hoger op 5,45 euro.

In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Covestro met meer dan 3 procent, waarmee het de sterkste stijger onder de hoofdaandelen was. De koers van het aandeel RWE leverde het meest in met een koersverlies van 1,5 procent.

In Parijs was het aandeel Saint Gobain met een koerswinst van 2 procent voorlopig de sterkste stijger. Onderin noteerde het aandeel Engie een koersverlies van 1,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 sloot maandag fractioneel lager op 4.127,99 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,2 procent lager sloot op 33.745,40 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in op 13.850,00 punten.