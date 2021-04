Valuta: euro houdt toch stand

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,19 dollar, wat wellicht verrassend is.

"Gezien de data en inzichten van de Federal Reserve is dit een merkwaardige koers", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Met de woorden van de voorzitter van de Fed in het achterhoofd zou je een hogere dollar verwachten. Daarom denken we dat we momenteel een beetje in de stilte voor de storm zitten", aldus Van der Meer.

In een interview met 60 Minutes toonde Fed-voorzitter Jerome Powell zich dit weekend optimistisch over de Amerikaanse economie, maar benadrukte hij volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade ook "dat 2021 niet het jaar wordt dat er veranderingen komen in het monetaire beleid."

"We denken dat we het punt hebben bereikt dat de economie veel harder begint te groeien en de banengroei flink versnelt", aldus Powell. Hij rekent erop dat de Amerikaanse economie maanden achtereen meer dan 1 miljoen nieuwe banen per maand zal opleveren.

Powell wil pas nadenken over een renteverhoging als er sprake is van maximale werkgelegenheid en de inflatie al enige tijd boven 2 procent zit. "Het zal een tijdje duren voor we dat in orde hebben", aldus de bankier.

"Samen met een lange rente van 1,68 procent zou je een sterkere dollar verwachten. Voor vandaag kan in de huidige koers van de euro verandering optreden na publicatie van de Amerikaanse consumentenprijzen over maart", aldus Van der Meer.

Woensdag kan het voor de euro/dollar een dynamische dag worden met veel monetaire sprekers, onder wie Powell en de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, aldus Van der Meer.

De export en de import van China stegen in maart ook nu met tientallen van procenten, zo bleek vanochtend vroeg.

De Britse economie liet in februari van dit jaar weer groei zien, terwijl de industriële productie op maandbasis eveneens in de lift zat. De Britten konden in februari bijna 10 procent meer uitvoeren en importeerden bijna 9 procent meer.

De Duitse ZEW-index liet over april onverwachts een daling zien naar een stand van 70,7 waarvoor een stijging van 76,6 naar 79,5 was voorzien.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht dinsdag uit naar het ondernemersvertrouwen van het kleinbedrijf in maart en zoals gemeld de consumentenprijzen over dezelfde maand.

Sprekers zijn dinsdag gouverneur Francois Villeroy van de Banque de France, de voorzitter van de Fed van Kansas City Esther George, van San Francisco Mary Daly, van Atlanta Raphael Bostic, van Cleveland Loretta Mester, van Boston Eric Rosengren, van Phildelphia Patrick Harker en van Richmond Thomas Barkin.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,1897 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8648 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,1 procent en noteerde op 1,3761 dollar. De dollar noteerde vlak op 6,5478 Chinese yuan. De dollar daalde vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 109,2915 yen.