Duitse ZEW index doet onverwachts stap terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse ZEW index voor het economisch sentiment is in april teruggelopen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut. De ZEW-verwachtingsindex daalde van 76,6 in maart naar 70,7 deze maand. Er werd door economen een stand van 79,5 voorzien. Over de huidige situatie blijven de Duitse ondernemers negatief gestemd, hoewel de deelindex wel steeg. De index die het oordeel over de huidige economische omstandigheden weergeeft, noteerde op 48,8 punten negatief, tegen 61,0 punten negatief vorige maand. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.