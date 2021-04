Beursblik: meevallende ordergroei Just Eat Takeaway.com Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in de eerste maanden van 2021 een hoger dan voorziene ordergroei gerealiseerd. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING dinsdag. De ordergroei in het eerste kwartaal kwam uit op 79 procent, waar ING mikte op 71 procent. Bovendien merkte Hesselink op dat ING al positiever was dan de consensus. De analist sprak dan ook van een sterke versnelling ten opzichte van de groei van 57 procent in het vierde kwartaal. In alle regio's overtrof Just Eat Takeaway.com de verwachtingen met uitzondering van Canada, waar de resultaten in lijn met de verwachting waren. Vooral in Duitsland en Nederland presteerde de maaltijdbezorger volgens ING sterk. Verder wees Hesselink op de groei van 96 procent in het Verenigd Koninkrijk en op opmerkingen van de maaltijdbezorger dat er snel marktaandeel wordt gewonnen in de Britse markt. De brutowaarde van de bestellingen bedroeg in totaal 4,5 miljard euro, hetgeen circa 5 procent hoger was dan de 4,3 miljard euro waar ING op mikte. Winstcijfers werden er dinsdag niet gepubliceerd, maar Hesselink denkt dat een verbeterde mix de maaltijdbezorger in de kaart zal spelen. ING handhaafde het koopadvies met een koersdoel van 130,00 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 2,5 procent tot 86,97 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.