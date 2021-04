Beursblik: tegenwind Fagron slechts tijdelijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van Fagron laten een tijdelijk groeiverstoring zien als gevolg van de coronacrisis. Dit stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam dinsdag na een kwartaalupdate van de magistrale bereider. De omzet van Fagron kwam uit op 135 miljoen euro, waar Degroof Petercam had gerekend op 142 miljoen euro. De consensus stond op 141 miljoen euro. "Hoewel was gewaarschuwd voor de impact van corona op de autonome groei in het eerste kwartaal, was die groter dan voorzien", aldus Claassen. Vooral in Europa was dit zichtbaar. "Desalniettemin beschouwen we dit als een tijdelijke verstoring", aldus Claassen. Fagron zelf herhaalde ook de outlook voor heel 2021. Dit jaar denkt de onderneming zowel meer omzet als winst te realiseren. Toch zal Degroof Petercam de taxaties voor Fagron gaan verlagen, met enkele procenten. Het koopadvies blijft wel van kracht. "Deze verstoring kan een mooi instapmoment voor de langere termijn opleveren", schreef Claassen. Het aandeel Fagron daalde dinsdag 5,6 procent naar 18,28 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

