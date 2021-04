Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor het aandeel ArcelorMittal verhoogd van 24,00 naar 30,00 met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin liepen analisten vooruit op de kwartaalresultaten van het staalconcern die op 6 mei worden gepubliceerd en waarvoor zij een operationeel resultaat (EBITDA) verwachten van 3,2 miljard dollar, ruim boven de consensus van 2,7 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2020 kwam de EBITDA uit op 1,7 miljard dollar. Deutsche Bank zag in zijn analyse rugwind voor de staal- en ijzerertsmarkt en verhoogde naast het koersdoel tevens de taxaties voor 2021 tot en met 2023 met 11 tot 30 procent en dan nog ziet de bank daarvoor 30 procent ruimte aan de bovenzijde. Deutsche Bank verwacht een herstel in de onderliggende vraag, een stabiele Chinese markt en een verbeterde leverdiscipline. Het aandeel ArcelorMittal noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,4 procent hoger op 24,44 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

