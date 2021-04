Beursblik: goede jaarstart Just Eat Takeaway.com Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com is het jaar goed begonnen met een sterke ordergroei. Dit oordeelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam dinsdag. Ten opzichte van de ramingen van Degroof, zag Roeg dat de maaltijdbezorger in drie segmenten de verwachtingen overtrof. "Dat is bemoedigend", aldus de analist. Roeg merkte op dat de kasstroom door de maaltijdbezorger wordt aangewend om meer te investeren in de aanwezigheid van Just Eat in met name het Verenigd Koninkrijk. Dit werpt volgens de analist zijn vruchten af, gezien de ordergroei in het afgelopen kwartaal het sterkst was in het Verenigd Koninkrijk, met een driecijferige groei in de regio Londen. Op basis van de kwartaalupdate van vanmorgen, is Roeg van plan de ramingen nog wat verder aan te passen. Vooralsnog handhaafde Degroof Petercam het koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 140,00 euro. Het aandeel koerste dinsdagochtend 2,4 procent hoger op 86,84 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

