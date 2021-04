Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel Fagron Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor Fagron verlaagd van 21,50 naar 19,50 euro met een onveranderd Houden advies. Analist Lenny Van Steenhuyse wees op de kwartaalupdate die voorbeurs door de magistrale bereider werd gepubliceerd. Daaruit bleek dat de omzet is gedaald. Van Steenhuyse blijft vooral bezorgd over de ontwikkelingen in Europa en besloot de verwachtingen voor 2021 te verlagen. Het aandeel Fagron daalde dinsdag 5,8 procent naar 18,23 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

