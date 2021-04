Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor Aperam verhoogd van 36,00 naar 40,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analisten van de Duitse bank verwachten dat Aperam in het eerste kwartaal een sterke winstgevendheid heeft laten zien, dankzij hogere prijzen en volumes. Ook was er volgens de bank sprake van minder import en werden voorraden weer wat aangevuld, wat gunstig uitpakte voor Aperam. De resultaten in Europa zullen sterk blijven, verwacht Deutsche Bank, vanwege het heropstarten van de economie, terwijl in het bijzonder de activiteiten in Brazilië fors zijn aangetrokken. Deutsche Bank verhoogde de ramingen voor de EBITDA in 2021 tot 2023 met 2 tot 15 procent op basis van de verbeterde vooruitzichten voor de prijzen en volumes. Deutsche Bank merkte op het met haar ramingen 10 procent boven de consensus zit voor heel 2021, maar dat de ramingen voor 2022 en 2023 wel in lijn zijn met de consensus. "Aperam blijft een aandeel van kwaliteit binnen de staalsector en we sluiten niet uit dat het bedrijf de verwachtingen over het eerste kwartaal overtreft", aldus de analisten. Het aandeel Aperam steeg dinsdagochtend met 0,8 procent tot 43,32 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.