Beursupdate: AEX licht hoger van start gegaan

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,2 procent hoger naar 708,89 punten, terwijl de Midkap vlak noteerde. Onder de hoofdaandelen ging de aandacht uit naar Just Eat-Takeaway dat met imposante groeicijfers kwam. Het aandeel won 1,5 procent. Andere grote stijgers waren NN Group en Signify met ongeveer 1 procent koerswinst. KPN en Heineken sloten de rij met verliezen van een half procent. In de AMX won OCI 3 procent. De Duitse zakenbank Berenberg verhoogde het koersdoel voor OCI van 16,00 naar 24,00 euro, bij handhaving van het koopadvies. Fagron ging juist met 9 procent onderuit. De omzet van Fagron kwam afgelopen kwartaal 4,8 procent lager uit op 134,8 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekende voor het eerste kwartaal van dit jaar juist op een stabiele omzet van 141,4 miljoen euro. In de AScX won Accell 1,6 procent. B&S Group verloor 1,8 procent. Fastned daalde bijna 2 procent na een kwartaalupdate. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

