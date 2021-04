DGB neemt belang in softwareontwikkelingsbedrijf Statix Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft een controlerend belang van 75 procent verworven in softwareontwikkelingsbedrijf Statix Artificial Intelligence. Dit maakte DGB dinsdagochtend bekend. Statix maakt gebruik van kunstmatige intelligentie, blockchain, big data en dronetechnologie om ecologische projecten voor natuurherstel te valideren, te meten en te helpen leveren. Statix heeft vestigingen in Nederland en India en zal opereren onder de paraplu van bedrijven van de DGB Group. "Deze overname is een belangrijk onderdeel van de strategie van DGB om wereldwijd toonaangevende verificatie, certificering en verhandeling van CO2-compensaties aan te bieden, naast de mogelijkheid om klanten een beproefde en zeer transparante manier van grootschalige herbebossing te bieden", aldus het bedrijf. Financiële details werden niet gemeld. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

