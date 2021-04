Omzetgroei voor Fastned Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer omzet gerealiseerd. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit een tussentijds handelsbericht van de oplaadspecialist. De omzet in de eerste drie maanden liep 15 procent op naar 2 miljoen euro, tegen 1,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020. In heel 2020 steeg de omzet van Fastned met 37 procent naar 6,3 miljoen euro. In het vierde kwartaal van vorig jaar was er een omzetgroei van 14 procent. Volgens het Amsterdamse bedrijf was er afgelopen kwartaal sprake van groei in onderliggende markt voor elektrisch rijden. Het bedrijf meldde over de verslagperiode 17,8 miljoen elektrische kilometers mogelijk te hebben gemaakt, een stijging van 34 procent van het aantal actieve klanten naar 55.684 en een plus van 10 procent voor het aantal laadsessie naar 194.000. De bezettingsgraad daalde wel, volgens Fastned door de coronacrisis, van 9,3 procent in de eerste drie maanden van 2020 naar 7,5 procent afgelopen kwartaal. Inmiddels heeft Fastned 300 oplaadlocaties tegen 287 eind 2020. Fastned verwacht dit jaar ten minste 40 stations te kunnen openen, waarmee het totaal naar verwachting stijgt tot minstens 170 operationele locaties. Fastned verwacht verder dat het aantal FTE's in de komende 12 tot 24 maanden ongeveer zal verdubbelen ten opzichte van de 75 per die eind maart in dienst waren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

