Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel OCI

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse zakenbank Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel OCI verhoogd van 16,00 naar 24,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van Berenberg. De analisten betogen daarin dat de waardering van het bedrijf voldoende opwaartse potentie biedt op basis van de operationele leverage, waarbij de bank verwees naar het opsplitsingscenario dat nooit werd gerealiseerd, maar ook nog niet valt uit te sluiten. OCI liet maandag weten een beursgang van een joint venture met Abu Dhabi National Oil Company te overwegen. Er zijn volgens de bank een paar impulsen voor het aandeel te noemen, waaronder de beperkte afhankelijkheid van gasprijzen door contracten die voor de lange termijn zijn afgesloten. Ook oplopende grondstofprijzen, de korting van 15 procent ten opzichte van sectorgenoten en kostenbesparingen kunnen OCI in de kaart spelen. Dit laatste punt kan de consensus met 5 procent verhogen, zo voorzag Berenberg in zijn rapport.



Het aandeel OCI sloot maandag op een rood Damrak 2,1 procent hoger op 18,37 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

