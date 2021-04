AEX vermoedelijk vlak van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting vlak van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een verlies van 0,8 procent op 707,35 punten, nadat eind vorig week nog een nieuwe recordstand werd neergezet. Binnen Europa was de Amsterdamse index een negatieve uitschieter door koersdruk bij technologie-ondernemingen, die tegenwoordig goed vertegenwoordigd zijn aan het Damrak.

Op Wall Street sloten de hoofdindices maandagavond nipt lager na de recordstanden van vrijdag. Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets namen beleggers een adempauze in aanloop naar de start van het cijferseizoen.

Later deze week rapporteren onder meer JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo kwartaalcijfers, naast bedrijven als Delta Air Lines, PepsiCo en UnitedHealth Group. Ook op Beursplein 5 komt het cijferseizoen op gang.

"Al deze cijfers moeten passen binnen het Goldilocks-scenario, om de huidige beurskoersen te kunnen rechtvaardigen", waarschuwde CIO Edward Park van Brooks Macdonald. Volgens marktstrateeg Florent Pochon van Natixis is er op korte termijn echter weinig risico en blijft het onderliggende sentiment op de beurzen onverminderd positief, met dank aan onder meer de lage rente.

Het economisch herstel in combinatie met de oplopende inflatie creëerde eerder rentevrees bij beleggers, met als gevolg onder meer oplopende rentevergoedingen op Amerikaanse staatsschulden. Toch vindt Hewson dat de Federal Reserve de marktverwachtingen rond een renteverhoging tot nog toe aardig weet te managen, zelfs na het zeer sterke banenrapport van maart.

In een interview met 60 Minutes toonde Fed-voorzitter Jerome Powell zich dit weekend optimistisch over de Amerikaanse economie, maar benadrukte hij volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade ook "dat 2021 niet het jaar wordt dat er veranderingen komen in het monetaire beleid."

Powell wil pas nadenken over een renteverhoging als er sprake is van maximale werkgelegenheid en de inflatie al enige tijd boven 2 procent zit. "Het zal een tijdje duren voor we dat in orde hebben", aldus de bankier.

Azië en olie

In Azië is het sentiment vanochtend overwegend positief, met winsten van ongeveer 1 procent voor de beurzen in Tokio, Hongkong en Seoel. De Shanghai Composite en de ASX 200 in Sydney komen daarentegen amper van hun plaats.

Het aandeel Alibaba weet in Hongkong zijn winsten uit te bouwen, nadat beleggers maandag al opgelucht reageerden op de hoogte van de boete die de Chinese mededingingsautoriteit zaterdag had uitgedeeld aan de techgigant.

Een vat West Texas Intermediate sloot maandagavond in New York 0,6 procent hoger op 59,70 dollar. De olieprijzen vonden steun in de toenemende spanningen in het Midden-Oosten, na berichten dat de Houthi-rebellen uit Jemen diverse oliefaciliteiten aanvielen in Saudi-Arabië. Volgens Reuters ging het onder meer om faciliteiten van Saudi Aramco, maar de Saudi's hebben dit nog niet bevestigd.

In de Aziatische handel vanochtend stijgt de Amerikaanse olie-future met een half procent verder. Het muntpaar euro/dollar noteert daarnaast stabiel op 1,1890.

Beleggers zullen vandaag in het licht van de rente-ontwikkelingen extra aandacht hebben voor de Amerikaanse inflatie in maart, die om 14:30 uur wordt vrijgegeven. Vanochtend om 11:00 uur wordt daarnaast al onder meer de Duitse ZEW-index vrijgegeven. Op het vlak van de bedrijfscijfers is het vandaag nog een stilte voor de storm.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen kwartaal groeide het aantal orders van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com op jaarbasis met 79 procent tot 200 miljoen stuks. ING mikte op een groei van 71 procent. In het laatste kwartaal van 2020 was nog sprake van een groei met 57 procent.

De omzet van Fagron kwam afgelopen kwartaal 4,8 procent lager uit op 134,8 miljoen euro. Tegen constante wisselkoersen steeg de omzet evenwel met 4,9 procent. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekende voor het eerste kwartaal van dit jaar op een stabiele omzet van 141,4 miljoen euro.

Air France-KLM lanceerde een aandelenuitgifte om circa 988 miljoen euro op te halen voor de herkapitalisatie van de luchtvaartmaatschappij.

De Franse farmaceut Sanofi verklaarde het bod op Kiadis van 5,45 euro per aandeel onvoorwaardelijk nu op een geheel verwaterde basis 95,03 procent van de aandelen Kiadis onder het bod is aangemeld, goed voor circa 58,05 miljoen aandelen.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor OCI van 16,00 naar 24,00 euro, bij handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

Na de recordstanden van vrijdag, sloot de S&P 500 maandag fractioneel lager op 4.127,99 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,2 procent lager sloot op 33.745,40 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in op 13.850,00 punten.