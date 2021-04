Tegenvallende omzetontwikkeling Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in de eerste drie maanden van 2021 de omzet tegen de verwachting in zien dalen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de magistrale bereider met noteringen in Amsterdam en Brussel.

De omzet kwam afgelopen kwartaal 4,8 procent lager uit op 134,8 miljoen euro. Dat was 141,6 miljoen euro een jaar eerder. Tegen constante wisselkoersen steeg de omzet evenwel met 4,9 procent.

Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekende voor het eerste kwartaal van dit jaar op een stabiele omzet van 141,4 miljoen euro.

Naast een forse verzwakking van verschillende munten, zoals de Braziliaanse real en de Amerikaanse dollar, merkte Fagron op dat er een sterke daling was van het aantal doktersvoorschriften door de coronacrisis, wat duidelijk impact had op de prestaties in Europa, waar de omzet met ruim 7 procent daalde.

Fagron was echter te spreken over de “sterke operationele performance” in Noord- en Latijns-Amerika, ondanks het uitstel van niet kritische zorg en minder doktersbezoeken.

Als een grote verrassing komt dit niet. Fagron waarschuwde bij de jaarcijfers in februari al dat "de zichtbaarheid beperkt wordt door COVID-19, hetgeen met name in het eerste kwartaal van 2021 nog een impact zal hebben."

"Het volledige eerste kwartaal van 2021 had zoals verwacht te kampen met vergaande lockdowns in het merendeel van de regio's waar wij actief zijn, terwijl het vergelijkende eerste kwartaal van 2020 nog nagenoeg niet geraakt werd door COVID-19", zei CEO Rafael Padilla dinsdag in een toelichting.

Outlook

Fagron herhaalde de outlook voor 2021. De magistrale bereider rekent op een stijging van zowel de omzet als de winstgevendheid. Concrete cijfers werden niet gegeven.

Fagron meldde daarnaast in Europa nog verdere stappen te hebben gezet in het efficiënter maken van de organisatie. In april start Fagron met de transitie van activiteiten naar de nieuwe GMP faciliteit in Polen. "Deze faciliteit is een belangrijke stap in het centraliseringsproces van de herverpakkingsactiviteiten in EMEA."

"In combinatie met een aangescherpte organisatie en een verder uitgebreid productenportfolio, zijn wij uitstekend gepositioneerd om te profiteren zodra de gezondheidszorg weer terugkeert naar het reguliere niveau", meent CEO Padilla.