Just Eat Takeaway.com ziet ordergroei versnellen

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de ordergroei sterk zien versnellen. Dit maakte de maaltijdbezorger dinsdag voorbeurs bekend.

In het afgelopen kwartaal groeide het aantal orders met 79 procent tot 200 miljoen stuks. ING mikte op een groei van 71 procent. In het laatste kwartaal van 2020 was nog sprake van een groei met 57 procent.

Topman Jitse Groen merkte op dat de maaltijdbezorger al vier kwartalen op rij de ordergroei wist te versnellen. Vooral in het Verenigd Koninkrijk trokken de activiteiten aan en het Britse bezorgnetwerk had 695 procent meer orders te verwerken ten opzichte van een jaar eerder. De totale ordergroei in het VK bedroeg 96 procent. Ook in de twee meest winstgevende markten, te weten Duitsland en Nederland, stegen de orders met respectievelijk 77 en 53 procent aanzienlijk.

"Just Eat Takeaway.com is in topvorm en de start van 2021 is zeer sterk geweest", aldus Groen.

De bruto waarde van de bestellingen steeg eveneens met 88 procent, of 89 procent tegen constante wisselkoersen, tot 4,5 miljard euro.

Just Eat Takeaway.com bevestigde opnieuw flink te willen investeren en hecht meer waarde aan marktaandeel dan aan de aangepaste EBITDA. De maaltijdbezorger verwacht nog altijd een groeiversnelling voor 2021 ten opzichte van 2020.

Bovendien rekent de maaltijdbezorger er nog steeds op de overname van het Amerikaanse Grubhub af te kunnen ronden in de eerste helft van 2021, afhankelijk van de benodigde goedkeuring.