Beperkte verliezen op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht lager gesloten. Na de recordstanden van vrijdag, sloot de S&P 500 fractioneel lager op 4.127,99 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,2 procent lager sloot op 33.745,40 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in op 13.850,00 punten.

"Na de recordstanden van de Amerikaanse beurzen op vrijdag, sloot Wall Street maandag lager in aanloop naar belangrijke inflatiecijfers morgen en de start van het cijferseizoen aan het einde van deze week", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De verwachting is dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in maart flink zijn gestegen ten opzichte van februari, aldus Hewson. "Dat zal niet zo verrassend zijn", aldus Hewson. Hij kijkt ook uit naar de detailhandelsverkopen op donderdag. Die kregen in maart mogelijk een stevige impuls door de coronacheques die aan Amerikaanse huishoudens zijn verstuurd.

Onder meer JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo komen deze week verder met kwartaalcijfers, naast bedrijven als Delta Air Lines, PepsiCo en UnitedHealth Group.

"Al deze cijfers moeten passen binnen het Goldilocks-scenario, om de huidige beurskoersen te kunnen rechtvaardigen", aldus CIO Edward Park van Brooks Macdonald.

Ondanks de adempauze op de beurzen maandag, is het onderliggende sentiment rond aandelen onverminderd positief. Volgens marktstrateeg Florent Pochon van Natixis is er op korte termijn weinig risico.

De voorkeur wordt gegeven aan waardeaandelen, aldus Pochon, gezien de verwachting dat het macro-economische plaatje verbetert en daardoor de inflatie snel oploopt. Dit zou een "meer agressief" scenario voor de rentes kunnen betekenen, wat gunstig is voor dit type aandelen.

Het economisch herstel in combinatie met de oplopende inflatie creëerde eerder rentevrees bij beleggers. Toch vindt Hewson dat de Federal Reserve de marktverwachtingen rond een renteverhoging tot nog toe aardig weet te managen, zelfs na het zeer sterke banenrapport van maart.

In een interview met 60 Minutes toonde Fed-voorzitter Jerome Powell zich dit weekend optimistisch over de Amerikaanse economie, maar benadrukte hij volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade ook "dat 2021 niet het jaar wordt dat er veranderingen komen in het monetaire beleid."

"We denken dat we het punt hebben bereikt dat de economie veel harder begint te groeien en de banengroei flink versnelt", aldus Powell. Hij rekent erop dat de Amerikaanse economie maanden achtereen meer dan 1 miljoen banen per maand zal opleveren.

Powell wil pas nadenken over een renteverhoging als er sprake is van maximale werkgelegenheid en de inflatie al enige tijd boven 2 procent zit. "Het zal een tijdje duren voor we dat in orde hebben", aldus de bankier.

De euro/dollar handelde licht hoger op 1,1907. Volgens marktstrategen van UniCredit is veel van het positieve economische nieuws in de VS al ingeprijsd en weet de dollar daarom niet te stijgen ten opzichte van andere grote valuta.

"De lat voor meer dollarsterkte ligt vrij hoog", aldus UniCredit.

De olieprijs is maandag gestegen, maar kwam wat af van het hoogste niveau van de dag. Op een settlement van 59,70 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent duurder. De olieprijzen vonden steun in de toenemende spanningen in het Midden-Oosten, na berichten dat de Houthi-rebellen uit Jemen diverse oliefaciliteiten aanvielen in Saudi-Arabië.

Later deze week komen de OPEC en het Internationaal Energieagentschap met hun maandrapporten.

Bedrijfsnieuws

Nvidia verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet te hebben geboekt dan verwacht. Eind februari mikte Nvidia nog op een kwartaalomzet van 5,19 tot 5,41 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 5,32 miljard dollar. CFO Colette Kress zei dat de omzet boven de voorziene 5,3 miljard dollar uitkomt, maar specificeerde niet hoe hoog dit bedrag uiteindelijk zal zijn. Nvidia sloot 5,6 procent hoger.

Uber Technologies heeft in maart een recordaantal maaltijden bezorgd. Als de prestaties in maart worden doorgetrokken, dan kan Uber dit jaar 52 miljard dollar aan maaltijden bezorgen, hetgeen 150 procent meer zou zijn dan een jaar eerder. Bij de taxidienst van Uber was in maart bovendien sprake van de beste maand in een jaar en het aantal geboekte ritten bereikte het hoogste maandniveau ooit. Het aandeel steeg met circa drie procent.

Alibaba heeft van de Chinese mededingingsautoriteiten een boete gekregen van 18,2 miljard yuan, omgerekend ruim 2,3 miljard euro. De boete, die gelijk staat aan 4 procent van de omzet in 2019, volgt op een maandenlang onderzoek. Volgens de State Administration of Market Supervision misbruikte Alibaba zijn dominante marktpositie in online retail sinds 2015.

Alibaba sloot maandag circa 6,5 procent hoger. Sectorgenoten als JD.com en Baidu daalden juist circa 2,5 procent.

Microsoft neemt Nuance Communications over voor een bedrag van in totaal 19,7 miljard dollar, inclusief schulden. Dit bevestigde het bedrijf maandag. De overname is één na grootste voor Microsoft ooit. In 2016 werd 27 miljard dollar betaald voor LinkedIn. Het aandeel Microsoft maakte een pas op de plaats. Aandelen Nuance werden circa zestien procent meer waard.

Beyond Meat breidt zijn activiteiten in Europa uit, in onder meer Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In deze landen gaan meer supermarkten Beyond Meat producten verkopen. Het aandeel sloot circa 1,5 procent hoger.

GameStop is op zoek naar een nieuwe CEO als vervanger voor George Sherman. Dit schreef persbureau Reuters maandag op basis van bronnen. Het aandeel daalde bijna elf procent.

Luminex, maker van coronatestkits, wordt overgenomen door het Italiaanse diagnostiekbedrijf DiaSorin, voor 1,8 miljard dollar. Luminex steeg 12,4 procent.

Jefferies heeft het advies op Exxon Mobil verhoogd van Underperform naar Houden. Het aandeel daalde krap een procent.

Medline Industries overweegt om zichzelf in de etalage te zetten, waarbij een beursgang niet is uitgesloten. Dit meldde The Wall Street Journal dit weekend op basis van ingewijden. Een verkoop zou de Amerikaanse producent en distributeur van medische hulpmiddelen waarderen op een bedrag tot 30 miljard dollar. Het is niet zeker dat het private bedrijf ook daadwerkelijk wordt verkocht en het proces bevindt zich in de verkennende fase.