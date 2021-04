Nvidia positiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet te hebben geboekt dan verwacht. Dit werd maandag bekendgemaakt tijdens een jaarlijkse conferentie van Nvidia. CEO Jensen Huang kondigde aan dat Nvidia voor het eerst een eigen processor zal ontwikkelen met behulp van ARM-technologie. Daarmee legt het bedrijf het vuur aan de schenen van concurrenten als Intel en Advanced Micro Devices. Later op de dag werd bekendgemaakt dat de omzet in het eerste kwartaal vermoedelijk boven de geraamde 5,3 miljard dollar zal uitkomen. Eind februari mikte Nvidia nog op een kwartaalomzet van 5,19 tot 5,41 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 5,32 miljard dollar. CFO Colette Kress zei dat de omzet boven de voorziene 5,3 miljard dollar uitkomt, maar specificeerde niet hoe hoog dit bedrag uiteindelijk zal zijn. Nvidia voorziet in het eerste kwartaal ook een omzet te realiseren van 150 miljoen dollar uit de verkoop van zijn chip voor het minen van cryptovaluta. Eerder werd nog gemikt op een omzet van 50 miljoen dollar. Het aandeel Nvidia steeg maandagavond met maar liefst 6,4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

