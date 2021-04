Olieprijs hoger gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen, maar kwamen wat af van het hoogste niveau van de dag. Op een settlement van 59,70 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent duurder.

De olieprijzen vonden steun in de toenemende spanningen in het Midden-Oosten, na berichten dat de Houthi-rebellen uit Jemen diverse oliefaciliteiten aanvielen in Saudi-Arabië. Volgens Reuters ging het onder meer om faciliteiten van Saudi Aramco, maar de Saudi's hebben dit nog niet bevestigd.

"Nieuws over een nieuwe aanval door de Houthi-rebellen afgelopen weekend hielpen de olieprijzen om een deel van de verliezen van vorige week goed te maken", aldus marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group. Vorige week daalde de WTI-olieprijs nog ruim 3 procent.

Beleggers bleven evenwel bezorgd over de energievraag in het licht van de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd, hoewel vooruitgang op het gebied van vaccinaties en de vooruitzichten voor het economisch herstel in delen van de wereld een deel van de zorgen wegnam, aldus analisten.

"Voor de oliemarkt komt er eindelijk wat goed nieuws uit Europa, waar de uitrol van vaccinaties op gang komt", aldus strateeg Stephen Innes van Axi, erop wijzend dat inmiddels ruim 12 miljoen mensen in Duitsland een eerste coronaprik hebben gekregen.

Ook positieve opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell afgelopen weekend deden de olieprijzen goed. "We denken dat we het punt hebben bereikt dat de economie veel harder begint te groeien en de banengroei flink versnelt", aldus Powell. Hij rekent erop dat de Amerikaanse economie maanden achtereen meer dan 1 miljoen banen per maand zal opleveren.

"Powells opmerkingen over de Amerikaanse economie in aanloop naar de vakantieperiode is een goede voorbode voor de vraag naar olie", aldus Innes.