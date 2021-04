GameStop op zoek naar nieuwe CEO - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GameStop is op zoek naar een nieuwe CEO als vervanger voor George Sherman. Dit schreef persbureau Reuters maandag op basis van bronnen. Volgens het persbureau wil GameStop de focus verleggen van fysieke gamewinkels naar online en daar is een nieuwe topman voor nodig. GameStop zou een headhunter in de arm hebben genomen om een nieuwe CEO te vinden, aldus de bronnen tegenover Reuters. Een woordvoerder van het bedrijf wilde tegenover Reuters niet reageren op de geruchten. Eerder deze maand werd bekend dat GameStop plannen heeft ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission om tot 3,5 miljoen aandelen te verkopen. GameStop zal de opbrengsten gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden en om de balans te versterken. Het aandeel GameStop koerste maandag maar liefst 10,2 procent lager. Het aandeel schoot eerder dit jaar nog als een komeet omhoog, door koortsachtige handel van kleine beleggers die met elkaar communiceerden via onlineplatform Reddit. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.