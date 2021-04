Uber bezorgt recordaantal maaltijden in maart Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies heeft in maart een recordaantal maaltijden bezorgd. Dit maakte Uber maandag bekend. Als de prestaties in maart worden doorgetrokken, dan kan Uber dit jaar 52 miljard dollar aan maaltijden bezorgen, hetgeen 150 procent meer zou zijn dan een jaar eerder. Bij de taxidienst van Uber was in maart bovendien sprake van de beste maand in een jaar en het aantal geboekte ritten bereikte het hoogste maandniveau ooit. Als de trend uit maart zich doorzet, dan kunnen de opbrengsten uit taxiritten meer dan 30 miljard dollar bedragen. Het gemiddelde aantal dagelijkse ritten lag in maart 9 procent hoger dan een maand eerder. "Nu de vaccinaties in de Verenigde Staten toenemen, zien we dat de vraag naar onze taxidiensten sneller herstelt dan er chauffeurs beschikbaar zijn", aldus Uber. Ook de vraag naar maaltijden ligt hoger dan het aantal beschikbare bezorgers. Uber waarschuwde wel dat een gerechtelijke uitspraak in het Verenigd Koninkrijk, waarin werd bepaald dat chauffeurs door Uber gezien moeten worden als volwaardige werknemers, leidt tot "significante" kosten, hetgeen de omzet in het eerste kwartaal vermoedelijk onder druk zal zetten. Het aandeel Uber steeg maandagavond met 4,3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

