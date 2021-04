Europese beurzen leveren in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager gesloten. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,5 procent op 435,24 punten, de Duitse DAX daalde 0,1 procent tot 15.215,00 punten, de Franse CAC 40 daalde 0,1 procent tot 6.161,68 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent in het rood op 6.889,12 punten.

"Het is een zwakke start van de week geweest, ook voor de Britse beurzen, ondanks optimisme over een heropening van de Britse economie", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Diverse studies laten zien dat het ondernemersvertrouwen stijgt, waarbij CFO's in dertien jaar nog nooit zo optimistisch waren als nu", aldus Hewson.

Hewson zag de Britse FTSE 100 en FTSE 250 afkomen van de piekniveaus van vorige week, met wat winstnemingen in de retailsector na weken van winsten. De marktvorser wees op verliezen voor ASOS, Next, JD Sports en Primark-eigenaar Associated British Foods. "Beleggers kochten in op de verwachting dat de economie heropent, maar nemen wat winst nu deze visie werkelijkheid lijkt te worden", aldus Hewson. Vorige week koerste Next en JD Sports nog op recordhoogtes, zo zag de analist van CMC Markets.

De Londense beurs had bovendien last van een sterker Brits pond, dat in waarde oploopt nu de coronamaatregelen zijn versoepeld in het Verenigd Koninkrijk, aldus valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

Ook de Franse en Duitse beurzen deden het volgens Hewson rustig aan maandag, waarbij beleggers even op adem komen in een week waarin er enkele belangrijke macrocijfers uit China en de Verenigde Staten op de rol staan.

Beleggers richten zich op het Europese vasteland op de toenemende coronabesmettingen. Zo bereidt Duitsland nieuwe wetgeving voor waarmee het makkelijker landelijke coronamaatregelen kan opleggen, zonder de goedkeuring van regionale overheden. In Nederland moet vermoedelijk langer worden gewacht op een verdere versoepeling.

Naast de retailsector stonden ook beursgenoteerde luchtvaartmaatschappijen onder druk na een sectorrapport van HSBC. EasyJet, Ryanair en Wizz Air lieten een veer, nadat HSBC zei dat een nieuw verkeerslichtsysteem in het Verenigd Koninkrijk vooral Britse budgetmaatschappijen zal raken.

Het kwartaalcijferseizoen trapt af met de resultaten van de grote Amerikaanse banken. Vorige week maakte het Zwitserse Credit Suisse al een stevig verlies bekend vanwege de problemen bij Archegos en beleggers zijn benieuwd wat de gevolgen zijn voor de Amerikaanse banken.

Op macro-economisch vlak werd maandagochtend bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in februari grotendeels zijn hersteld van de flinke dip in januari, toen de verkopen met ruim 5 procent daalden. In februari was sprake van een toename met 3,0 procent, wat beter was dan verwacht.

De euro/dollar handelde op 1,1911. De Europese munt leverde ten opzichte van het Britse pond 0,2 procent in op 0,8667. Olie werd ruim een procent duurder.

Stijgers en dalers

Aandelen van het Franse Suez stegen 7,7 procent na de bekendmaking van een principeakkoord met Veolia Environnement over een fusie, waarbij Veolia 20,50 euro per aandeel betaalt. Een definitieve deal moet tegen half mei worden bereikt. Veolia steeg maandag 9,7 procent.

Polygon Global Partners blijft zich verzetten tegen het overnamebod van Orange op Orange Belgium, waarin het Britse investeringsfonds een belang van 5,29 procent heeft. Orange Belgium won 2,4 procent en Orange daalde 1,2 procent in Parijs.

GrandVision gaat zijn Chileense onderdeel Rotter y Kraus aan HAL verkopen om van de Chileense mededingingsautoriteit goedkeuring te krijgen voor de fusie met EssilorLuxottica. Alleen in Turkije is er nog geen goedkeuring voor de overname van GrandVision door Essilor. Maandag wees Essilor nog wel op de arbitrageprocedures die nog lopen tussen de koper en verkoper. Het aandeel Essilor won 1,5 procent en GrandVision 0,8 procent.



Het Italiaanse diagnostiekbedrijf DiaSorin steeg maandag 9,6 procent na de bekendmaking van een deal om Luminex over te nemen voor 1,8 miljard dollar. Het Amerikaanse farmabedrijf maakt coronatestkits.

ArcelorMittal verloor 0,5 procent na koersdoelverhogingen van zowel ING als UBS, beide naar 30,00 euro. De koopadviezen bleven staan.

JPMorgan Cazenove haalde Randstad en Adecco van de kooplijst, omdat er nog maar beperkt opwaarts potentieel is. Het aandeel van het Nederlandse uitzendbedrijf verloor 2,1 procent. Adecco verloor 1,5 procent.

Tussenstand Wall Street

Rond het sluiten van de aandelenmarkten in Europa, noteerden de S&P 500 en Dow Jones index licht lager. De Nasdaq leverde 0,5 procent in.