Tech trekt AEX aardig in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week met verlies begonnen, nadat eind vorige week nog een nieuwe recordstand werd bereikt. Bij een slot van 707,35 punten, daalde de AEX maandag 0,8 procent.

Voor beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx is de stap terug niet verrassend. Hij ziet dan ook "vermoeidheidssignalen" bij de hoofdindex.

"De afgelopen vier handelsdagen is de Amsterdamse beurs gaan consolideren in een zeer krappe bandbreedte", aldus Blekemolen, die een steunniveau zag op 709,63 punten, waar de AEX maandag doorheen zakte.

Onder dit niveau ziet de beleggingsspecialist van Lynx "een terugval richting het steunniveau op 690 punten."

Echter, deze terugval vindt plaats binnen de stijgende trend en biedt koopkansen, aldus Blekemolen.

Later deze week begint het cijferseizoen. In de VS kijkt men vooral naar de grote Amerikaanse banken. Daarnaast staan er voor de markt een aantal toonaangevende macro-data op de rol.

"Het belangrijkste item in de economische agenda deze week is de Amerikaanse inflatie in maart [op dinsdag]", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Economen gaan voor de kerninflatie, exclusief prijzen voor energie en voeding, uit van 0,2 procent. "Dat is slechts een lichte versnelling", volgens Aben, na een kerninflatie van 0,1 procent in februari.



"Toch is het uitkijken of de prijzen in de afgelopen weken niet meer zijn gestegen. Zo kreeg Joe Sixpack de cheques van de laatste overheidssteun binnen", aldus de econoom, die niet uitsluit dat een sterk inflatiecijfer in de VS een schrikreactie veroorzaakt op de obligatiemarkt. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag op 1,68 procent.

Het economisch herstel in combinatie met de oplopende inflatie creëerde eerder rentevrees bij beleggers. In een interview met 60 Minutes toonde Fed-voorzitter Jerome Powell zich dit weekend optimistisch over de Amerikaanse economie.

"We denken dat we het punt hebben bereikt dat de economie veel harder begint te groeien en de banengroei flink versnelt", aldus Powell. Hij rekent erop dat de Amerikaanse economie maanden achtereen meer dan 1 miljoen banen per maand zal opleveren.

Powell wil echter pas nadenken over een renteverhoging als er sprake is van maximale werkgelegenheid en de inflatie al enige tijd boven 2 procent zit. "Het zal een tijdje duren voor we dat in orde hebben", aldus de bankier.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,1911.

Een vat WTI-olie werd 1,6 procent duurder op 60,25 dollar. Later deze week komen de OPEC en het Internationaal Energieagentschap met hun maandrapporten.

Bedrijfsnieuws

In de AEX waren techaandelen de gebeten hond. ASMI en Besi leverden tot 3 procent in.

Randstad verloor 2,1 procent. JPMorgan Cazenove haalde de uitzender van de kooplijst, omdat er nog maar beperkt opwaarts potentieel is.

Just Eat Takeaway, dat dinsdag met een trading update komt, steeg 1,7 procent.

ArcelorMittal daalde 0,5 procent op 24,36 euro na koersdoelverhogingen van zowel ING als UBS, beide naar 30,00 euro. De koopadviezen bleven staan.

In de AMX ging koploper OCI 2,1 procent hoger en won Aperam 1,3 procent bij een slot van 42,98 euro. ING verhoogde het koersdoel voor Aperam naar 46,00 met een ongewijzigde koopaanbeveling.

De grootste dalers waren AMG, Pharming en Arcadis met verliezen van ruim 2 procent.

Bij de kleinere aandelen in de AScX ging Accell 2,7 procent hoger. Ordina, dat maandag ex-dividend noteerde, leverde op het slot 8,8 procent in. Nedap, ook ex-dividend, verloor 3,5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het sluiten van de aandelenmarkten in Amsterdam, noteerden de S&P 500 en Dow Jones index licht lager. De Nasdaq leverde 0,5 procent in.