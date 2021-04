Beursblik: stabiele omzetontwikkeling Fagron verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Fagron is in het eerste kwartaal van 2021 vermoedelijk stabiel gebleven. Dit blijkt uit de analistenconsensus die de specialist in magistrale bereidingen zelf samenstelde.

De consensus houdt rekening met een omzet van 141,4 miljoen euro, waarbij Noord- en Zuid-Amerika samen goed zouden zijn voor het leeuwendeel van ruim 74 miljoen euro.

In het eerste kwartaal van 2020 behaalde Fagron een omzet van 141,6 miljoen euro, toen een stijging van ruim 16 procent op jaarbasis.

Fagron waarschuwde bij de jaarcijfers in februari al dat "de zichtbaarheid beperkt wordt door COVID-19, hetgeen met name in het eerste kwartaal van 2021 nog een impact zal hebben."

Outlook

Fagron rekent voor heel 2021 op groei van zowel omzet als winstgevendheid, meldde de magistrale bereider bij de jaarcijfers.

Berenberg werd onlangs positiever over de verwachte winstgevendheid in de komende jaren, en verhoogde zijn ramingen met 3 tot 5 procent tussen 2021 en 2023. Daarbij werd de bank vooral positiever over de ontwikkelingen in de Verenigde Staten op de middellange termijn.

Het aandeel Fagron noteerde maandag licht lager op 19,52 euro. Dinsdag voorbeurs opent het bedrijf de boeken.