Video: meewind voor cyclische aandelen in aantocht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uit de zeer gunstige Amerikaanse banencijfers bleek wederom dat de economie in de VS aan momentum wint en dat is goed voor cyclische aandelen. Dit zei strateeg Vincent Juvyns maandag voor de camera tegen ABM Financial News. De stijging van het aantal banen met 916.000 vorige maand lag ruim boven de consensusramingen en zorgde ervoor dat de arbeidsmarkt in de VS nu meer dan 60 procent heeft teruggewonnen van de 22 miljoen banen die verloren gingen tijdens de pandemie. De samenstelling van het nog uitstaande banenverlies stemt Juvyns tot optimisme dat er snel meer banen zullen bijkomen. "De vrijetijds- en horecasector is het zwaarst getroffen, met een daling van de werkgelegenheid met meer dan drie miljoen banen sinds februari 2020. Door de uitrol van vaccins verbeteren de vooruitzichten echter snel, zoals blijkt uit de enquête van het Amerikaanse Institute for Supply Management, die nu recordniveaus laat zien." Ervan uitgaande dat er geen wezenlijke tegenslagen komen op coronagebied, zullen volgens JPMorgan de aantrekkende economische cijfers de komende maanden vermoedelijk voor verdere opwaartse druk zorgen op de obligatierentes in de VS, wat op zijn beurt een voortzetting van de rotatie naar de meer cyclische delen van de aandelenmarkt in de hand zou kunnen werken. Klik hier voor: meewind voor cyclische aandelen in aantocht ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

