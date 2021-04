Goede jaarstart Deutsche Post Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post heeft in het eerste kwartaal van 2021 heel sterke cijfers laten zien. Dit bleek uit voorlopige cijfers van het Duitse postbedrijf. In de eerste drie maanden behaalde Deutsche Post een EBIT van 1,9 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog slechts 592 miljoen euro. De groei was breed gedragen. Op basis van deze voorlopige cijfers trok Deutsche Post de verwachtingen voor heel 2021 op. Deutsche Post verwacht dit jaar een stijging van de EBIT tot ruim boven de 5,6 miljard euro. Eerder werd nog gerekend op meer dan 5,6 miljard euro. In 2023 denkt het bedrijf nog altijd boven de 6 miljard euro uit te komen. De vrije kasstroom zal dit jaar ook "significant" hoger uitvallen dan de circa 2,3 miljard euro die voorheen werd verwacht. De investeringen zullen op ongeveer 3,4 miljard euro uitkomen. Verder rekent het Duitse bedrijf nog altijd op een cumulatieve vrije kasstroom van 7,5 miljard tot 8,5 miljard euro tussen 2021 en 2023. Het aandeel Deutsche Post steeg maandag 1,1 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

