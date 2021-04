Microsoft neemt Nuance Communications over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft voor circa 20 miljard dollar Nuance Communications overgenomen. Dit bevestigde Microsoft maandag nadat persbureau Bloomberg zondag op basis van bronnen de overname al aankondigde. Nuance Communications ontwikkelt conversationele kunstmatige intelligentie, waarbij het zich vooral richt op de gezondheidszorg. Zo verkoopt het onder meer software voor het herkennen en transcriberen van spraak tijdens doktersbezoeken. De waardering van krap 20 miljard dollar, ofwel 56,00 dollar per aandeel in contanten, biedt een premie van 23 procent ten opzichte van de slotkoers van Nuance vrijdag op 45,58 dollar. Nuance rapporteerde over het afgelopen kwartaal een omzetdaling op jaarbasis van 4 procent naar 346 miljoen dollar en een nettowinst van 7 miljoen dollar. De winst lag een jaar eerder nog op 44 miljoen dollar. De overname is de op één na grootste zijn voor Microsoft ooit, na de overname van LinkedIn in 2016 voor 27 miljard dollar. Microsoft denkt de overname nog dit kalenderjaar af te kunnen ronden. Het aandeel Microsoft lijkt maandag iets lager te gaan openen, terwijl Nuance vermoedelijk 23 procent stijgt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

