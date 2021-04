Futures voorspellen licht lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen maandag een licht lagere opening voor Wall Street. Na de recordstanden van vrijdag, noteerden de S&P 500 en Dow Jones index rond lunchtijd vanmiddag 0,2 procent lager.

Afgelopen week wonnen de drie grote indexen nog 2 tot 3 procent, in aanloop naar het cijferseizoen dat deze week start met de Amerikaanse grootbanken.

Ondanks de adempauze, is het onderliggende sentiment rond aandelen onverminderd positief. Volgens marktstrateeg Florent Pochon van Natixis is er op korte termijn weinig risico.

De voorkeur wordt gegeven aan waardeaandelen, aldus Pochon, gezien de verwachting dat het macro-economische plaatje verbetert en daardoor de inflatie snel oploopt. Dit zou een "meer agressief" scenario voor de rentes kunnen betekenen, wat gunstig is voor dit type aandelen.

Beleggers krijgen wat dat betreft deze week te maken met belangrijke macro-data, zoals de Amerikaanse detailhandelsverkopen en inflatie.

De verwachting is dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in maart flink zijn gestegen ten opzichte van februari, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Dat zal niet zo verrassend zijn", aldus Hewson. Hij kijkt ook uit naar de detailhandelsverkopen. Die kregen in maart mogelijk een stevige impuls door de coronacheques die aan Amerikaanse huishoudens zijn verstuurd.

Het economisch herstel in combinatie met de oplopende inflatie creëerde eerder rentevrees bij beleggers. Toch vindt Hewson dat de Federal Reserve de marktverwachtingen rond een renteverhoging tot nog toe aardig weet te managen, zelfs na het zeer sterke banenrapport van maart.

In een interview met 60 Minutes toonde Fed-voorzitter Jerome Powell zich dit weekend optimistisch over de Amerikaanse economie, maar benadrukte hij volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade ook "dat 2021 niet het jaar wordt dat er veranderingen komen in het monetaire beleid."

"We denken dat we het punt hebben bereikt dat de economie veel harder begint te groeien en de banengroei flink versnelt", aldus Powell. Hij rekent erop dat de Amerikaanse economie maanden achtereen meer dan 1 miljoen banen per maand zal opleveren.

Powell wil pas nadenken over een renteverhoging als er sprake is van maximale werkgelegenheid en de inflatie al enige tijd boven 2 procent zit. "Het zal een tijdje duren voor we dat in orde hebben", aldus de bankier.

De euro/dollar handelde maandagmiddag op 1,1898. Olie werd iets duurder.

Bedrijfsnieuws

Alibaba heeft van de Chinese mededingingsautoriteiten een boete gekregen van 18,2 miljard yuan, omgerekend ruim 2,3 miljard euro. De boete, die gelijk staat aan 4 procent van de omzet in 2019, volgt op een maandenlang onderzoek. Volgens de State Administration of Market Supervision misbruikte Alibaba zijn dominante marktpositie in online retail sinds 2015.

Alibaba gaat maandag een 6 procent hogere opening tegemoet. Sectorgenoten als JD.com en Baidu lijken lager te gaan openen.

Microsoft zou in vergevorderde gesprekken zijn om voor 16 miljard dollar Nuance Communications over te nemen. Dit meldden diverse media dit weekend. De overname zou de op één na grootste zijn voor Microsoft ooit. In 2016 werd 27 miljard dollar betaald voor LinkedIn. Het aandeel Microsoft noteerde voorbeurs licht hoger.

Medline Industries overweegt om zichzelf in de etalage te zetten, waarbij een beursgang niet is uitgesloten. Dit meldde The Wall Street Journal dit weekend op basis van ingewijden. Een verkoop zou de Amerikaanse producent en distributeur van medische hulpmiddelen waarderen op een bedrag tot 30 miljard dollar. Het is niet zeker dat het private bedrijf ook daadwerkelijk wordt verkocht en het proces bevindt zich in de verkennende fase.

Slotstanden

De S&P sloot vrijdag 0,8 procent hoger bij een nieuw record van 4.128,80 punten en de Dow Jones index bereikte een nieuwe all time high van 33.800,60 punten; een plus van 0,9 procent. De Nasdaq won 0,5 procent en sloot op 13.900,19 punten.