Valuta: wachten op stijgende inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt is kalm aan de week begonnen, na de relatief forse bewegingen van de vorige week.

"Een richtingloze dag", zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank tegen ABM Financial News.

Economische cijfers over detailhandelsverkopen hebben de euro maandagochtend wat hoger gezet tegenover de dollar.

De euro noteerde op 1,1903 dollar.

Het nieuws van het weekend kwam vooral uit Duitsland, waar bondskanselier Angela Merkel meer de touwtjes in handen wil nemen tijdens de coronacrisis, nu de verwachting is dat het aantal besmettingen met het virus in de komende zes tot acht weken blijft stijgen. "Dit laat zien dat de crisis vrij ernstig is", zei Koopman.

Toch reageren de markten hier niet sterk op. "Wie een beetje vooruit kon kijken, zag deze teleurstellingen al aankomen", aldus Koopman. Dat de bestrijding van de pandemie in Europa nog veel minder ver is gevorderd dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, is al in de koersen ingeprijsd.

De aandacht zal deze week vooral uitgaan naar de inflatiecijfers in de Verenigde Staten die dinsdag worden gepubliceerd.

Na een sterke stijging van de producentenprijzen tot 4,2 procent, rekenen analisten op een toename van de consumentenprijzen van 1,7 tot circa 2,5 procent. Het is de eerste maand waarin het vergelijkingscijfer van een jaar eerder de sterk lagere olieprijs aan het begin van de coronacrisis meeneemt.

Dit kan op termijn oplopen tot een inflatie van meer dan 3 procent. Als dat langere tijd aanhoudt, wordt het voor de Federal Reserve toch lastiger te communiceren dat het een flexibel inflatiedoel heeft, dat ook wel een tijdje boven de beoogde 2 procent mag vertoeven, nadat de geldontwaarding lange tijd juist tekortschoot.

Overigens kijkt de Federal Reserve vooral naar een ander inflatiecijfer, dat doorgaans wat lager ligt dan de consumentenprijsindex van dinsdag. Het probleem van de te hoge inflatie, die de Fed zou kunnen dwingen om minder ruim monetair beleid te voeren, "moet zich nog wel echt opbouwen", benadrukte Koopman.

Donderdag volgen omzetcijfers van de Amerikaanse detailhandel. De zwakke februarimaand zal in maart ruimschoots worden rechtgetrokken door de uitgaven in maart, verwachten analisten, dankzij stimuleringscheques van de Amerikaanse overheid. Ook dit zal de discussie over het monetaire beleid van de Fed voeden.

Maandagochtend werd al bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in februari grotendeels zijn hersteld van de flinke dip in januari, toen de verkopen met ruim 5 procent daalden. In februari was sprake van een toename met 3,0 procent, wat beter was dan verwacht.