Europese beurzen onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond het middaguur overwegend lager. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,3 procent, de Duitse DAX daalde fractioneel, de Franse CAC 40 bewoog rond de slotstand van vrijdag en de Britse FTSE 100 noteerde 0,4 procent in het rood.

De Londense beurs had last van een sterker Brits pond, dat in waarde oploopt nu de coronamaatregelen zijn versoepeld in het Verenigd Koninkrijk, aldus valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

Ondertussen maken beleggers zich op het Europese vasteland juist zorgen over de toenemende coronabesmettingen. Zo bereidt Duitsland nieuwe wetgeving voor waarmee het makkelijker landelijke coronamaatregelen kan opleggen, zonder de goedkeuring van regionale overheden. In Nederland moet vermoedelijk langer worden gewacht op een verdere versoepeling.

De beurzen in Europa volgen maandag het spoor van de Aziatische markten, die in het rood eindigden. China meldde dit weekend een lage effectiviteit van de vaccins die het heeft ontwikkeld en in India loopt het aantal Covid-19 gevallen weer hard op.

Analist Michael Hewson van CMC wees verder op de hoge boete die de Chinese autoriteiten hebben opgelegd aan Alibaba, waardoor de aandelen van sectorgenoten als Tencent, JD.com en Baidu onder druk stonden. Alibaba zelf won in Hongkong 6,5 procent.

Later deze week verschijnen Chinese groeidata die interessant worden voor beleggers, aldus Hewson.

Het kwartaalcijferseizoen trapt af met de resultaten van de grote Amerikaanse banken. Vorige week maakte het Zwitserse Credit Suisse al een stevig verlies bekend vanwege de problemen bij Archegos en beleggers zijn benieuwd wat de gevolgen zijn voor de Amerikaanse banken.

Op macro-economisch vlak werd maandagochtend bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in februari grotendeels zijn hersteld van de flinke dip in januari, toen de verkopen met ruim 5 procent daalden. In februari was sprake van een toename met 3,0 procent, wat beter was dan verwacht.

De euro/dollar handelde op 1,1898. De Europese munt leverde ten opzichte van het Britse pond 0,2 procent in op 0,8667. Olie werd iets duurder.

Stijgers en dalers

Aandelen van het Franse Suez stegen 7 procent na de bekendmaking van een principeakkoord met Veolia Environnement over een fusie, waarbij Veolia 20,50 euro per aandeel betaalt. Een definitieve deal moet tegen half mei worden bereikt. Veolia steeg maandag 4 procent.

Polygon Global Partners blijft zich verzetten tegen het overnamebod van Orange op Orange Belgium, waarin het Britse investeringsfonds een belang van 5,29 procent heeft. Orange Belgium won 2,4 procent en Orange daalde een procent in Parijs.

GrandVision gaat zijn Chileense onderdeel Rotter y Kraus aan HAL verkopen om van de Chileense mededingingsautoriteit goedkeuring te krijgen voor de fusie met EssilorLuxottica. Alleen in Turkije is er nog geen goedkeuring voor de overname van GrandVision door Essilor. Maandag wees Essilor nog wel op de arbitrageprocedures die nog lopen tussen de koper en verkoper. Het aandeel Essilor won 1,2 procent en GrandVision 0,9 procent.



Het Italiaanse diagnostiekbedrijf DiaSorin steeg maandag 7 procent na de bekendmaking van een deal om Luminex over te nemen voor 1,8 miljard dollar. Het Amerikaanse farmabedrijf maakt coronatestkits.

ArcelorMittal won 0,8 procent na koersdoelverhogingen van zowel ING als UBS, beide naar 30,00 euro. De koopadviezen bleven staan.

JPMorgan Cazenove haalde Randstad en Adecco van de kooplijst, omdat er nog maar beperkt opwaarts potentieel is. Het aandeel van het Nederlandse uitzendbedrijf verloor 2 procent. Adecco verloor 1,1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een licht lagere opening voor Wall Street. Na de recordstanden van vrijdag, noteerden de S&P 500 en Dow Jones index rond lunchtijd vanmiddag 0,2 procent lager.

De S&P sloot vrijdag 0,8 procent hoger op een nieuw record van 4.128,80 punten en de Dow Jones index bereikte een nieuwe all time high van 33.800,60 punten; een plus van 0,9 procent. De Nasdaq won 0,5 procent en sloot op 13.900,19 punten.