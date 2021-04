Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 25,00 naar 30,00 euro, met behoud van het koopadvies, op basis van de recordprijzen voor staal. Dit bleek maandag uit een rapport van de Zwitserse bank. De staalprijzen zijn sinds februari dit jaar substantieel gestegen, dankzij een sterke herstelvraag na de coronacrisis, lage voorraden en hoge kosten van ijzererts. Na een cyclisch dieptepunt in 2020 is de staalprijs weer naar recordniveaus gestegen, wat ook hogere marges oplevert. UBS rekent nu voor 2021 op een EBITDA-resultaat van 12,8 miljard dollar, ongeveer het drievoudige van de 4,3 miljard dollar in 2020. Die 12,8 miljard dollar is 46 procent meer dan waarop de bank eerder rekende. Voor 2022 gaan de ramingen met 18 procent omhoog. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

