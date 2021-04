Powell optimistisch over Amerikaanse economie - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie en banengroei zal in de komende maanden versnellen. Dit zei voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve zondag tijdens een optreden in het programma 60 Minutes van CBS. "We denken dat we het punt hebben bereikt dat de economie veel harder begint te groeien en de banengroei flink versnelt", aldus Powell. Hij rekent erop dat de Amerikaanse economie maanden achtereen meer dan 1 miljoen banen per maand zal opleveren. Powell wil pas nadenken over een renteverhoging als er sprake is van maximale werkgelegenheid en de inflatie al enige tijd boven 2 procent zit. "Het zal een tijdje duren voor we dat in orde hebben", aldus de bankier. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.