Beursupdate: AEX nipt lager van start gegaan

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,2 procent lager op 712,15 punten. Ook de AMX gaf 0,2 procent prijs. Onder de hoofdaandelen ging ASMI aan kop met een winst van krap 1 procent. Prosus, Just Eat Takeaway en Randstad verloren meer dan 1 procent. Randstad werd door JPMorgan Cazenove van de kooplijst gehaald. Er is volgens de analisten nog maar weinig opwaarts potentieel voor de uitzender. In de AMX won GrandVision krap 1 procent, na goedkeuring in Chili voor de verkoop aan EssilorLuxottica. Galapagos en Air France-KLM verloren ongeveer 1 procent. In de AScX zat TomTom met een winst van 1,4 procent in de lift. De navigatiedienstverlener komt later deze week met cijfers. Ordina en Nedap noteerden door ex-dividend noteringen respectievelijk 6 en 4 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

