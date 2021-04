Overtoewijzingsoptie CTP deels uitgeoefend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) Begeleiders van de beursgang van CTP hebben de overtoewijzingsoptie deels uitgeoefend. Dit meldde de logistieke vastgoedinvesteerder maandag voorbeurs. Met de beursgang bracht CTP in eerste instantie ruim 61 miljoen aandelen op de markt. Naar nu bleek maakten de begeleidende partijen deels gebruik van een overtoewijzingsoptie, waarmee nog eens krap 6,7 miljoen aandelen op de markt kwamen. Hierdoor stegen de bruto-opbrengsten van de beursgang met circa 94 miljoen euro naar 947,9 miljoen euro. Na de uitoefening is 17 procent van de aandelen CTP vrij verhandelbaar. Vrijdag sloot het aandeel CTP nog 1,3 procent hoger op 15,30 euro. De beursgang werd geprijsd op 14,00 euro per aandeel. Op donderdag 25 maart maakte het bedrijf zijn debuut op het Amsterdamse Damrak. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

