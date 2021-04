GrandVision verkoopt Chileens onderdeel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) GrandVision gaat zijn Chileense onderdeel Rotter y Kraus verkopen om van de Chileense mededingingsautoriteit goedkeuring te krijgen voor de fusie met EssilorLuxottica. Dat maakte het Nederlandse optiekbedrijf maandag bekend. De Chileense toezichthouder ging vrijdag akkoord met de overname door EssilorLuxottica van het belang van 76,72 procent dat HAL heeft in GrandVision. GrandVision zal de Chileense winkels aan HAL verkopen, op het moment dat HAL het belang in GrandVision aan Essilor verkoopt. Alleen in Turkije is er nog geen goedkeuring voor de overname van GrandVision door Essilor. Maandag wees EssilorLuxottica nog wel op de arbitrageprocedures die nog lopen tussen de koper en verkoper. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

