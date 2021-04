AEX start handelsweek in het rood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van enkele tienden van een procent. Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog 1,7 procent hoger op een slotstand van 708,43 punten. Het hoogste intradag niveau ooit werd dinsdag neergezet op 717,69 punten. Beleggers kregen onder meer een duwtje in de rug door de vriendelijk gestemde notulen van de laatste rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, maar ook van een meevallend Amerikaans banenrapport, dat verscheen op Goede Vrijdag, toen de beurzen gesloten waren. Het rendement op Amerikaanse staatsschulden gaf daarnaast tot opluchting van aandelenbeleggers afgelopen week terrein prijs. Op Wall Street sloten vrijdag de S&P 500 index en de Dow Jones index de handelsweek in stijl af op de hoogste stand ooit. Op weekbasis stegen de Dow, S&P en techbeurs Nasdaq 2 tot 3 procent. Beleggingsstrateeg Ed Keon van QMA wees als verklaring voor het positieve sentiment vooral op de obligatierentes die zijn afgekoeld. "De eerder flink aangetrokken rentes waren een deel van de reden dat er een marktrotatie ontstond richting waardeaandelen, vooral naar financials en aandelen gerelateerd aan de energiesector", aldus Keon. "Nu de rentes wat teruglopen, zien we deze sectoren ondermaats presteren, terwijl techaandelen weer op de radar verschijnen." De Amerikaanse olieprijs daalde daarnaast afgelopen week op weekbasis ruim 3 procent op een settlement vrijdag van 59,32 dollar per vat. Volgens analisten zijn beleggers bezorgd over het stijgend aantal coronabesmettingen in een aantal landen. "Wanneer het aantal besmettingen in dichtbevolkte gebieden als India en Brazilië toeneemt, dan betekent dat alleen maar meer problemen voor de vraag naar olie", aldus analist Louise Dickson van Rystad Energy. Azië De Chinese techgigant Alibaba kreeg van de Chinese mededingingsautoriteiten zaterdag een boete van omgerekend ruim 2,3 miljard euro, vanwege misbruik van zijn dominante marktpositie in online retail sinds 2015. Alibaba meldde zaterdag in een reactie dat het de boete accepteert en dat het bedrijf de door de toezichthouder opgestelde regels "met vastberadenheid zal naleven". Dat Alibaba een boete kreeg, verraste analisten niet. "Deze boete zal door de markt waarschijnlijk worden gezien als een afsluiting van de monopolie-kwestie", stelde analist Hong Hao van BOCOM International tegenover persbureau Reuters. De boete staat gelijk aan 4 procent van de omzet in 2019. Beleggers besloten inderdaad dat het glas halfvol is, want het aandeel koerste vanochtend op de beurs in Hongkong ruim 7 procent hoger. De Aziatische hoofdindices noteerden vanochtend daarentegen eensgezind in het rood. De beurzen in Shanghai en Hongkong noteren tot 1 procent lager, terwijl de Nikkei index in Tokio een half procent prijs geeft. Start cijferseizoen Deze week start het cijferseizoen, met allereerst de grote Amerikaanse banken. Vooral de cijfers van Goldman Sachs en Morgan Stanley kunnen op extra aandacht rekenen, gezien de mogelijke impact van de problemen bij Archegos. Gemiddeld wordt voor de bedrijven in de S&P 500 gerekend op een winstgroei per aandeel van maar liefst 24 procent op jaarbasis. De omzetgroei wordt door analisten van FactSet echter ingeschat op een meer bescheiden 6 procent. Op het Damrak komen onder meer Just Eat Takeaway, TomTom en Fagron met kwartaalcijfers door. Vandaag is de bedrijfsagenda evenwel nog leeg. Op macro-economisch vlak hebben beleggers wel onder meer oog voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen en afgegeven bouwvergunningen, eveneens in Amerika. Bedrijfsnieuws PostNL krijgt met terugwerkende kracht opnieuw een vergunning voor de overname van Sandd. In juni vorig jaar werd de eerdere goedkeuring voor de fusie tussen de twee postbedrijven nog door de rechtbank in Rotterdam vernietigd. De Chileense toezichthouder is, onder voorwaarden, akkoord met de overname van het belang van HAL in GrandVision door EssilorLuxottica. Die laatste wees er wel op dat Turkije de deal nog moet goedkeuren, en dat er nog arbitrageprocedures lopen. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group houdt verder rekening met beweging in Randstad, nadat JPMorgan Cazenove het advies verlaagde van Overwogen naar Neutraal. Slotstanden Wall Street De S&P steeg vrijdag 0,8 procent bij een nieuw record van 4.128,80 punten en de Dow Jones index bereikte een nieuwe all time high van 33.800,60 punten, een plus van 0,9 procent. De Nasdaq won 0,5 procent en sloot op 13.900,19 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

