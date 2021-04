Meer faillissementen in maart Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen van bedrijven is in maart gestegen, maar bleef op een laag niveau. Dat bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal failliete bedrijven bedroeg afgelopen maand 144, tegen 114 in februari. Aan het begin van de coronacrisis, in april 2020, steeg het aantal faillissementen kortstondig van een gemiddeld niveau tussen 250 en 300 naar 338, maar sindsdien is het aantal bedrijven dat maandelijks failliet werd verklaard gestaag afgenomen, en bevindt zich ook na de stijging in maart van dit jaar nog op een erg laag niveau, aldus het CBS. Er waren relatief veel faillissementen in de sector vervoer en opslag, meldde het statistiekbureau. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

