Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een rode opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 25 punten voor de Duitse DAX, een vlakke opening voor de Franse CAC 40 en een daling van 23 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend licht hoger gesloten. Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets was het een weinig spannend eind van de week.

Vrijdag kwamen uit China consumentenprijzen over maart uit die iets meer stegen dan verwacht. De producentenprijzen in het land over dezelfde maand lieten op jaarbasis een stevige versnelling zien.

Uit Duitsland verschenen de industriële productie en de import- en exportcijfers over februari. De productie daalde onverwacht, de import daalde en de export steeg.

De Franse industrie produceerde over februari eveneens onverwacht een stuk minder.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Tui verloren 2,1 procent aan waarde, nadat de touroperator de uitgifte van een converteerbare obligatie aankondigde.

Maaltijdbezorger Deliveroo verloor bijna 10 procent. Hewson van CMC wees erop dat het aandeel al ruim 30 procent heeft verloren ten opzichte van de uitgifteprijs van de recente beursgang.

Deutsche Post steeg 1,9 procent na een trading update over het eerste kwartaal. Alle divisies van het Duitse postbedrijf deden het beter dan verwacht, merkten analisten van Bernstein op. Het EBIT-resultaat was met circa 1,9 miljard euro beter dan de 1,4 miljard euro waarop de consensus rekende.

In Frankfurt ging Delivery Hero aan kop, met een winst van 2,6 procent. Continental leverde 1,8 procent in.

In Parijs was er veel interesse in het aandeel van fintechbedrijf Worldline, waarvan de koers 2,5 procent steeg. Carrefour leverde 1,8 procent in.

Euro STOXX 50 3.978,84 (+0,03%)

STOXX Europe 600 437,23 (+0,1%)

DAX 15.234,16 (+0,2%)

CAC 40 6.169,41 (+0,1%)

FTSE 100 6.915,75 (+0,4%)

SMI 11.238,52 (+0,3%)

AEX 713,36 (0,00%)

BEL 20 3.941,69 (0,00%)

FTSE MIB 24.429,41 (-0,6%)

IBEX 35 8.565,80 (-0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in de min.

Wall Street is vrijdag met nieuwe records gesloten voor de S&P 500 en Dow Jones index. Op weekbasis stegen de Dow, S&P en Nasdaq 2 tot 3 procent.

CIO Ed Keon van QMA wees op de obligatierentes die recent iets zijn afgekoeld. "De recent flink aangetrokken rentes waren een deel van de reden dat er een marktrotatie ontstond richting waardeaandelen, vooral naar financials en aandelen gerelateerd aan de energiesector", aldus Keon. "Nu de rentes wat teruglopen, zien we deze sectoren ondermaats presteren, terwijl techaandelen weer op de radar verschijnen."

Vrijdag liep de Amerikaanse tienjaarsrente licht op, naar 1,66 procent, na een sterker dan verwachte stijging van de Amerikaanse producentenprijzen. De producentenprijzenindex steeg in maart met 1,0 procent. Er was gerekend op een stijging van 0,4 procent.



De Federal Reserve herhaalde deze week dat het soepele monetaire beleid vooralsnog wordt gehandhaafd, in elk geval totdat de economie zich meer heeft hersteld. Fed-voorzitter Jerome Powell uitte donderdag zijn bezorgdheid over de langdurige "littekens op de arbeidsmarkt".

"Het is weer een week die ons eraan herinnert hoe verslaafd we zijn aan beleidsondersteuning", zei marktanalist Georgina Taylor van Invesco. "Sommige verklaringen uit de VS hebben de mening van de markt versterkt dat het [monetaire] beleid niet snel zal veranderen en dat ondersteunt de aandelenmarkt", voegde zij toe.

Deze week start het cijferseizoen, met allereerst de grote Amerikaanse banken. Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets zijn met name Goldman Sachs en Morgan Stanley interessant gezien de mogelijke impact van de problemen bij Archegos.

Gemiddeld wordt voor de bedrijven in de S&P 500 gerekend op een winstgroei per aandeel van liefst 24 procent op jaarbasis. De omzetgroei wordt door analisten van FactSet echter ingeschat op een meer bescheiden 6 procent.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat de groothandelsvoorraden in de VS februari met 0,6 procent zijn gestegen op maandbasis. Er was een plus van 0,5 procent verwacht.

De olieprijs is vrijdag licht gedaald. Op een settlement van 59,32 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper. Op weekbasis daalde de WTI-olieprijs ruim 3 procent.

Volgens analisten zijn beleggers bezorgd over het stijgend aantal coronabesmettingen in een aantal landen.

"Wanneer het aantal besmettingen in dichtbevolkte gebieden als India en Brazilië toeneemt, dan betekent dat alleen maar meer problemen voor de vraag naar olie", aldus analist Louise Dickson van Rystad Energy.

Bedrijfsnieuws

Boeing heeft opnieuw problemen met zijn geplaagde model 737 MAX. De vliegtuigbouwer heeft 16 klanten geïnformeerd over een mogelijk elektrisch probleem bij een specifieke groep van 737 MAX-toestellen. Het aandeel Boeing daalde vrijdag 1,1 procent. De 737 MAX stond tussen maart 2019 en december 2020 aan de grond nadat er twee dodelijke vliegongelukken plaatsvonden in vijf maanden tijd.



Levi Strauss eindigde 2,6 procent hoger, nadat de spijkerbroekenproducent donderdag laat beter dan verwachte kwartaalcijfers rapporteerde, ondanks de aanhoudende winkelsluitingen vanwege de coronacrisis.

McDonald's won 0,6 procent, nadat de hamburgerketen zei honderden van zijn restaurants in Walmart-vestigingen definitief te sluiten. Ooit waren dit er 1.000 en na de nieuwe sluitingsronde zijn er nog circa 150 over.

Netflix heeft een meerjarige overeenkomst getekend met Sony Pictures Entertainment voor de streamingrechten van films van de studio. De overeenkomst gaat volgend jaar in. Het aandeel Netflix sloot 0,1 procent hoger.

Nike en MSCHF Product Studio hebben een schikking getroffen over de Satan sneakers van rapper Lil Nas. MSCHF Product Studio moet de reeds verkochte, beschilderde Nike Air Max sneakers, terugkopen. Het aandeel Nike steeg 1,2 procent.

Pfizer wil het coronavaccin dat het heeft ontwikkeld met het Duitse BioNTech ook in gaan zetten bij 12 tot 15-jarigen en heeft hiervoor goedkeuring gevraagd aan de U.S Food & Drug Administration. Het aandeel Pfizer steeg 1,9 procent. BioNTech eindigde zelfs 6,7 procent hoger.

Johnson & Johnson leverde 1,1 procent in, na berichten dat zijn coronavaccin ook voor stollingsproblemen heeft gezorgd. Het zou gaan om vier gevallen, waarvan drie in de VS.



S&P 500 index 4.128,80 (+0,8%)

Dow Jones index 33.800,60 (+0,9%)

Nasdaq Composite 13.900,19 (+0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie lager.

Nikkei 225 29.572,79 (-0,7%)

Shanghai Composite 3.422,70 (-0,8%)

Hang Seng 28.417,24 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde maandagochtend op 1,1887. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,1906.

USD/JPY Yen 109,56

EUR/USD Euro 1,1887

EUR/JPY Yen 130,21

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Maart (NL)

08:00 Industriële productie - Februari (VK)

08:00 Handelsbalans - Februari (VK)

08:00 Economische groei - Februari (VK)

11:00 Detailhandelsverkopen - Februari (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Februari (Bel)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten