EU wil heffingspauze van zes maanden met VS - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie wil een langere heffingspauze met de Verenigde Staten. Dit heeft eurocommissaris van handel Valdis Dombrovskis zaterdag gezegd in het Duitse Der Spiegel. Vorige maand spraken de EU en VS af om alle importtarieven die zijn opgelegd in hun handelsdispuut over subsidies voor Airbus en Boeing met vier maanden op te schorten. "We hebben een heffingspauze voorgesteld van zes maanden om een onderhandelde oplossing te vinden", citeert Der Spiegel Dombrovskis. "Dit geeft de noodzakelijke ademruimte voor sectoren en werkenden aan beide kanten van de Atlantische Oceaan", aldus de eurocommissaris. De tijdelijke opschorting geldt voor 7,5 miljard dollar aan geïmporteerde Europese producten als wijn, whisky, kaas en olijven en 4 miljard dollar aan Amerikaanse producten als vliegtuigen die de EU importeert. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

